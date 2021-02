CAMEROUN :: COVID-19 : 1754 nouveaux cas à l’Ouest :: CAMEROON

Le gouverneur de la région, demande aux autorités compétentes d’intensifier les campagnes gratuites de dépistage de masse.

Vigilance ! C’est la mise en garde du gouverneur de la région de l’Ouest Awa Fonka Augustine, au moment où le coronavirus réapparaît. Dans un communiqué daté du 10 février, le n°1 de la région fait état de la résurgence galopante d’infections de Covid-19. Awa Fonka Augustine note qu’au « 8 février 2021, la région de l’Ouest totalise 1 754 cas positifs et 157 nouveaux cas confirmés ». Selon la gravité, le département de la Mifi vient en tête avec 655 cas, suivi des départements du Ndé avec 213 cas et la Menoua avec 207 cas.

Partant de ces statistiques, le patron de la région de l’Ouest, exhorte les populations à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Notamment le port obligatoire du cache-nez dans les lieux publics, le lavage systématique des mains, la distanciation sociale et la non-participation aux regroupements de plus de 50 personnes. Le relâchement de ces mesures est décrié par Awa Fonka Augustine : « Actuellement dans les établissements scolaires, on voit toujours qu’il y a plus de quatre élèves par banc, et qui ne portent pas de masques. Le respect de la distanciation sociale n’est plus de mise.

Dans les marchés, les clients devisent tranquillement. Les contacts sont réguliers entre les adultes etc. C’est cette situation de relâchement qui a conduit le gouvernement à recommander aux autorités compétentes, de prendre « leur responsabilité pour sensibiliser davantage les populations en vue d’adhérer sans réserve aux campagnes gratuites de dépistage de masse de Covid-19 organisées dans les églises, les marchés, les chefferies traditionnelles, les agences de voyage et autres lieux publics. Pour davantage prévenir la maladie, le ministre de la Santé publique vient de rendre disponible un numéro vert, Le 1506 est ouvert de 08h à 18 heures pour toute dénonciation