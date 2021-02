CAMEROUN :: QUAND ON PARLE D'EQUITE , ON PARLE DE FEMINISME! :: CAMEROON

Non, F.E.M.I.N.I.S.M.E ne rime pas avec émotions et désir de faire la peau aux hommes. Féminisme rime avec V.O.L.O.N.T.E DEBORDANTE d'E.Q.U.I.T.E.

Un.e féministe est une sorte de sentinelle qui nous rappelle chaque jour que la femme et l'homme ont le Droit d'aspirer au respect mutuel, aux mêmes chances dans la vie, aux mêmes rêves et donc à la même compassion.

La société kamerunaise a besoin de féministes pour son équilibre social.

Ce n'est pas une question de théorie intellectuelle.

J'invite les kamerunais.e.s, surtout les jeunes, à regarder cette valeur chez tout leader politique ou d'opinion qui se présente à eux. Ceci doit devenir la base normative de la confiance que nous accorderons à leurs offres. Le charisme, l'éloquence, les avoirs ou les gros diplomes peuvent cacher des êtres extrêmement dangereux pour l'équilibre social.

Le FEMINISME n'a d'opposé que l'ELITISME. Savez-vous pourquoi? Je vous laisse vous exercer à trouver chacun sa propre réponse.

C'est dommage que les femmes kamerunaises au potentiel intellectuelle confortable ne mesurent pas l'importance du Féminisme alors que notre pays ploie sous une indicible injustice sociale que seul le Féminisme peut confronter.

Mais, je comprends que lorsqu'on est né.e et qu'on a grandi dans des familles intrinsèquement marginalistes envers les filles cela paraisse bizarre. Il faudra du temps pour détruire ces préjugés qui nous coulent presque dans les veines, qui qu'on soit devenu.e dans la vie. Il faut puiser dans ses tripes le courage de le réconnaitre.

Alors oui, moi je suis Féministe. Mes fils désormais majeurs et mes époux sont Féministes. Mes filles encore mineures sont formées à le devenir. C'est une question d'éducation. C'est pragmatique et volontariste. Le féminisme somnole en toute personne qui a une suffisante estime de soi car elle n'a pas besoin d'écraser les autres pour exister. Elle n'a pas besoin de se sentir supérieure aux autres ou se comparer à eux pour exister.

Alors, es-tu Féministe ou partisan.ne de l'injustice sociale?

Que chacun choisisse son camp et on avance à visage découvert. Quand on ne prend pas position pour une cause, on en est contre. Et la neutralité dans l'environnement kamerunais actuel est un CRIME.

"The mouth should learn to think before it speaks / la bouche doit apprendre à réflechir avant de parler." Patty BEBE

