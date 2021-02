CAMEROUN :: Carnet noir: Mort du milliardaire Pascal Monkam le propriétaire du groupe hôtelier La Falaise :: CAMEROON

Le président directeur général de la Société des Établissements Monkam ( SEM) n'est plus. Pascal Monkam est mort hier, mercredi, 17 février 2021, en fin de soirée, en Afrique du Sud.

Le propriétaire du groupe hôtelier La Falaise a quitté le Cameroun il y a juste quelques jours, pour une évacuation sanitaire en Afrique du Sud. C'est dans une situation très critique comme le montre la vidéo de son évacuation, que le richissime homme d'affaires milliardaire, a quitté le Cameroun, dans un avion médicalisé.

Né vers 1930 à Bakassa dans le département du Haut - Nkam dans la région de l'Ouest Cameroun, Pascal Monkam était officiellement âgé de 91 ans. Mais certains pensent qu'en réalité, le patriarche Bafang avait 100 ans.

Faisant partie d'un des hommes d'affaires les plus riches du Cameroun, Pascal Monkam laisse quatre épouses, avec près de 20 enfants, dont l'avocat Alain - Christian Monkam. L'on espère que la succession sera sereine et tranquille.

Ayant gagné sa notoriété dans l'hôtellerie depuis 1972, Pascal Monkam a cependant bâti son immense fortune dans la distribution des produits des Brasseries du Cameroun. Avec la chaîne hôtelière La Falaise, Pascal Monkam détenait le plus prestigieux portefeuille en la matière au pays. Trois hôtels La Falaise de 04 étoiles dans la seule ville de Douala, dans les quartiers chics et huppés de la capitale économique du Cameroun : Akwa, Bonanjo et Bonapriso; un hôtel La Falaise 04 étoiles à Yaoundé la capitale politique du Cameroun, et un hôtel La Falaise à Bafang sa ville d'origine dans l'Ouest du Cameroun. En face de l'hôtel La Falaise de Yaoundé, une autre tour jumelle en construction depuis quelques temps.



En Afrique du Sud, Pascal Monkam a fait la fierté du Cameroun, avec ses hôtels : les tours jumelles de trois hôtels à Pretoria, les hôtels Maxims, le Tamboti et le Park Lodge.

Adieu patriarche. Nous souhaitons juste une succession sereine et consensuelle sur l'immense fortune que tu laisses derrière toi, et nous nous inclinons devant les très longs jours dont l'Éternel t'a fait grâce sur la Terre.