CAMEROUN :: CHAN 2020 : SUCCÈS SECURITAIRE ET ORGANISATIONNEL RETENTISSANT :: CAMEROON

La réputation d’une grande nation se forge à l’aune des défis relevés. Tout au long de l’histoire, cette réalité demeure une constante identitaire des nations animées du désir d’affirmation, et l’audace du progrès.

Pour la nation camerounaise, l’organisation du 6e Championnat d’Afrique des Nations était de ces défis qui font rentrer un peu plus dans la légende.

Dans un environnement géopolitique suffisamment trouble, contrepartie d’une activité économique pas assez reluisante, le Cameroun avait déjà maille à partir avec sa sécurité, sur pratiquement l’ensemble de son pourtour. Dès lors, l’ambition de rassembler l’espace d’un mois, la sphère footballistique du continent relevait de la gageure. Avec la survenue de la pandémie du coronavirus, le pari était encore plus osé. Nonobstant, les préalables infrastructurels, organisationnels, sanitaires et sécuritaires ont été relevés, avec un remarquable brio.

Le volet sécuritaire surtout aura alimenté la frilosité d’une opinion dûment échaudée par le malheureux incident survenu en janvier 2010 dans l’enclave du Cabinda, lors de la 27e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football disputée en Angola. Un joueur de la sélection nationale du Togo y avait laissé la vie, d’autres de ses coéquipiers s’en tirant avec des blessures par balles. Le syndrome cabindais gagnait ainsi en intensité, au gré des catastrophantes conjectures élaborées par de curieux personnages, à la vérité moins soucieux de l’image de notre pays, que de la qualité de leur performance en termes de dénigrement préventif.

A coups d’ubuesques déclarations incendiaires, la corporation des présumés séparatistes y sera aussi allée de sa gesticulation épistolaire, suivie de quelques actes de pure crapulerie, certainement dans l’espoir d’infléchir la courbe de son indice de bruit médiatique.

A l’heure où la crédibilité des Etats est sérieusement bousculée par les pandémies terroriste et virale, les deux périls se conjuguant en un seul et même lieu, l’arène footballistique offerte par le Cameroun s’avérait être le banc de validation idéal, de nombre de procédés de protection sécuritaire et sanitaire des attroupements. Faudrait-il rappeler ici que le 6e Championnat d’Afrique des Nations, était le point focal de toutes les attentions du mouvement sportif mondial, dont la dynamique se trouve actuellement bridée par des restrictions liées à la lutte contre la mortifère expansion du COVID-19.

L’efficacité désormais éprouvée des procédés de sécurisation Made in Cameroon constituait alors le déclic tant espéré par les instances sportives mondiales, pour programmer avec une plus grande assurance les événements en latence.

Jusqu’au désengagement du dernier participant local ou étranger, le 6e Championnat d’Afrique des Nations se sera déroulé dans la totale sérénité, jusque dans les zones peintes en rouge par ceux qui doutaient encore de la maîtrise par le Cameroun de l’ensemble son territoire. Les enjeux n’étaient donc pas que sportifs.

Mais loin de se laisser griser par l’éclat de la réussite, les états-majors de nos Forces de Défense et de prévision, de prévention, et d’endiguement d’éventuelles atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Les patrouilles pédestres et motorisées, la garde des points sensibles, l’escorte des convois des acteurs du CHAN, la tenue des divers points de contrôle, sont quelques-uns des éléments les plus visibles d’un dispositif multi-échelon, déployé à l’effet de créer une bulle de sécurité autour de cet événement au retentissement planétaire.

La grande flexibilité de ce dispositif sécuritaire aura d’ailleurs permis, de répondre promptement aux sollicitations aussi inattendues que pressantes de certaines parties prenantes à l’événement, de véritables surprises stratégiques qui autrement, auraient entrainé soit une fin de non-recevoir, avec les inévitables désagréments qui en découlent au plan diplomatique, soit d’intenables délais aux fins de redimensionnement.Après le 6e CHAN, vivement la 33e CAN !

Capitaine de Vaisseau Cyrille Serge ATONFACK GUEMO

Chef de Division de la Communication / MINDEF