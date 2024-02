France :: Kylian Mbappe A L’elysee

C’était une soirée de prestige mardi dernier au palais de l’Élysée, avec des stars du monde du football invitées à un dîner d’État en présence de l’Émir du Qatar. Au premier rang figurait Kylian Mbappé, la star mondiale du football, dont le nom est sur toutes les lèvres depuis son transfert au Real Madrid. Cette soirée était véritablement celle des grands, avec la présence de la classe politique française, de l’élite du football et bien d’autres stars.

L’hôte français du président Macron, son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, Émir du Qatar en visite à Paris pour des discussions de travail, étaient ravis de rencontrer Kylian Mbappé, avec qui, ils ont échangé des plaisanteries sur des matchs à venir, probablement la Ligue des champions.

Parmi les autres invités figuraient Jack Lang, ancien ministre de la Culture, Jean-Yves Le Drian, Nicolas Sarkozy et Alain Ducasse, près de Kylian ont passé la soirée à échanger. Ce rapprochement entre le président Macron et la star du football s’explique non seulement par le fait qu’ils sont des modèles pour la société, mais surtout le fait qu’ils incarnent la France rayonnante aux yeux du monde, sans oublier qu’ils représentent aussi une certaine identité nationale dont les Français se reconnaissent.