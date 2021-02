CAMEROUN :: Quand Survival devient survivol :: CAMEROON

Les gens nous ont dit qu'ils ont les compétences pour bien gérer ce pays, et qu'ils devaient nous montrer leur know how (savoir-faire) à l'occasion d'une grande collecte internationale de fonds pour lutter contre la Covid 19 au Cameroun.

Sauf que cette aventure a révélé la vraie nature de ces imposteurs. Car elle a permis de reconnaître que ce sont d'anciens vrais militants et collaborateurs du RDPC reconvertis dans l'opposition.

Comment expliquer qu'il soit impossible à ce stade pour un expert en finance et économie en leur sein, de présenter le compte d'exploitation de l'organisation survival cameroon ? Lequel compte permettrait aisément de faire un rapprochement entre les recettes et les dépenses et tirer les vraies conclusions sur la gestion contestée de ces fonds.

Pour réaliser l'audit sur la gestion calamiteuse de ces fonds collectés (800 millions de francs CFA), ils vont recruter un cabinet inconnu d'auditeurs américains. Un peu comme l'audit de la Camair-Co réalisé à deux milliards sous la houlette d'un des plus grands bandits de cette république qui se trouve aujourd'hui en prison. Comme si le cabinet Camerounais Okalla Ohanda et Associés ne pouvait pas le faire.

Comme Pa'a Fru Ndi avait une fois dit à propos d'un autre faux opposant : "a song of a snake is a snake"; traduction : "le fils d'un serpent ne peut être qu'un serpent".

Le loup aura beau se recouvrir de laine d'agneau qu’il ne se sera jamais un agneau. Les dirigeants de cette organisation sont les créatures du RDPC, et il n'y a que les naïfs qui imaginaient qu''ils ne feront pas comme ou pire que le RDPC.

Si la gestion d'un petit 800 millions les dépasse, c'est la gestion de 5000 milliards représentant le budget de l'état qu'il aspire à diriger qui sera chose facile pour eux ?

Je comprends maintenant pourquoi ils aiment à dire : "vendons le pays et partageons-nous l'argent, ainsi chacun pourra aller en aventure avec sa part".

Ils sont disposés à vendre le pays à n'importe qui même aux Tchadiens.

Si le SDF s'était comporté de la même manière depuis 30 ans, c'est que ce pays sera déjà entre les mains des ambazoniens. C'est que le SDF aurait rallié le camp des ambazoniens scellant la scission définitive de notre cher et beau pays.

Que DIEU veille sur le Cameroun car le loup se trouve maintenant parmi les opposants.