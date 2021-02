CAMEROUN :: Mamadou Mota, premier vice-président du MRC, est sorti de prison :: CAMEROON

Mamadou Mota est sorti de prison aux environs d’une heure du matin ce 5 février 2021 Mamadou Mota.

A sa sortie, il a été accueilli par des responsables du MRC ( Mouvement Pour la Renaissance du Cameroun) et ses avocats dont Me Hyppolyte Meli et Me Simh. Par la suite le 1er vice-président du MRC s’est immédiatement rendu au domicile du président national du MRC, Maurice Kamto où dans une allocution brève il a lancé : « le combat continue ».

Arrêté le 1er juin 2019 dans la foulée de la répression des manifestations organisées par son parti politique contre le régime au pouvoir depuis 39 ans, Mamadou Mota, n’avait pas bénéficié de l’arrêt des poursuites décidé en octobre 2019 par le président de la République Paul Biya, au profit des militants de l’opposition incarcérés à la suite des marches susmentionnées, en raison de son implication dans la mutinerie, éclatée le 22 juillet 2019 à la prison centrale de Yaoundé.

Dans un premier temps, le tribunal de première instance de Yaoundé avait reconnu Mamadou Mota et Cie, coupables et condamnés à 2 ans de prison ferme pour rébellion en groupe, vols, tentative d’évasion, blessures sur détenus. Devant la Cour d’appel du Centre à Yaoundé, un chef d’accusation avait été finalement retenu contre Mamadou Mota et Cie, à savoir « rébellion en groupe » Nous y reviendrons..