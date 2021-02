CAMEROUN :: CHAN 2020 : Yannick Ndjeng exclu de la sélection :: CAMEROON

Le joueur Yannick Njeng des Lions A' a été exclu de l'équipe pour indiscipline caractérisée à l'issue de la demi-finale perdue hier contre le Maroc à Limbe. Il a quitté le groupe ce matin sur la demande de l'entraîneur Martin Ndtoungou Mpile

The public is by this release informed that Yannick Njeng player of the Intermediate Lions of Cameroon has been excluded from the team currently taking part in the ongoing TOTALCHAN2020 for characterised indiscipline.