CAMEROUN :: Délivrance des cartes nationales d’identité : La situation se décante petit à petit :: CAMEROON

Certains usagers peuvent désormais entrer en possession de leur CNI, alors que d’autres sont appelés à produire des pièces justificatives car les responsables relèvent des fraudes sur leurs dossiers.

Il est 9h20 min au commissariat du 6ième à Etoudi. A la façade gauche du commissariat, l’on aperçoit environ 15 personnes en pleine consultation des listes affichées. Sur le mur, on peut lire à titre indicatif « listes des CNI disponibles ». Khadjidja A. passe en revue toutes les listes à la recherche de son nom. Après une dizaine de minutes, elle pousse un ouf de soulagement. Après une longue attente, elle peut enfin entrer en possession de sa carte nationale d’identité.

« Cela fait faisait déjà deux ans que ma carte a été établie. Je suis contente qu’elle soit enfin sortie », s’exprime Khadjidja. Aussitôt, elle se dirige à la fenêtre arrière du commissariat où se fait le retrait des cartes. Comme tous les autres, elle va prendre le rang et patienter de recevoir sa pièce. Devant le mur qui tient lieu de babillard, certaines personnes sont sans réponse favorable. Leurs noms ne figurent pas sur les listes. « Cela un an et demi que ma carte n’est pas encore sortie. La date de validité est encore valide jusqu’au mois de mars 2021. Je suis juste venue espérant que mon nom figure sur les listes », confie Bernadette Onguene. À l’intérieur du commissariat, des gens entrent et sortent pour avoir des informations par rapport à leur CNI.

Pour faciliter la tâche aux usagers, les responsables des services d’identification ont imprimé et écrit les noms des personnes dont les cartes sont disponibles et coller sur le mur. Une autre mesure a été prise par la délégation générale à la sureté nationale pour vérifier la disponibilité de leurs CNI. Il s’agit du lancement d’un service whatsapp. Les numéros en service sont le 693 30 23 55 ou 695 70 62 91. Il suffit juste de filmer le récépissé et le joindre à l’un des numéros whatsapp et une réponse vous sera donnée.

Multiple identité

Rapprochés des services d’identification du commissariat d’Etoudi, des explications ont été données pour répondre à la non disponibilité de certaines cartes. Sous anonymat, une source de ce commissariat révèle : « Il faudrait que les gens vous disent les raisons pour lesquelles leurs cartes ne sont pas disponibles. Ici, nous avons un tas de dossiers rejetés pour divers motifs. Nous avons des personnes qui ont fait la carte pour la première fois avec un acte de naissance. Au moment de refaire une autre carte, ils apparaissent avec un autre acte de naissance sur lequel soient la date et le lieu de naissance sont différents, soit le nom du père qui ne figurait pas sur le premier acte figure sur le nouvel.

Par conséquent, au moment de faire l’enrôlement, le logiciel indique une double identité ». Au cours des échanges, ladite source d’information présente des copies des récépissés sur lesquels, elle a descellé des fraudes ou des incohérences. Pour corroborer ces propos, nous avons consulté des listes affichées à l’intérieur de ce commissariat qui indiquent les motifs pour lesquels certaines cartes ne sont pas produites. Il y a entre autres les problèmes de doubles identités, triples identités, année de naissance mal saisie, usurpation d’identité, état civil différent, titre précédent non trouvé. Face à de telle situation, les usagers sont appelés à rédiger des requêtes ou encore à se ré enrôler sur présentation des pièces justificatives. Tel est le cas de Géraldine N. qui fait face au problème des noms de parents différents. Elle est appelée à rédiger une requête au délégué générale de la sureté nationale et d’aller la déposer au poste d’identification.

« J’ai eu des problèmes avec mon premier acte de naissance avec lequel j’avais fait la première carte. Sur cet acte, le nom de mon père ne figurait pas. Ma maman a dû établir un autre sur lequel figure désormais le nom de mon père », raconte-t-elle. « Au moment de faire de nouveau la carte, parce que j’ai perdu la première j’ai fait deux ans avec le récépissé. Je me suis rendue au poste d’identification pour comprendre le problème », ajoute-t-elle.