Un Jeune Tchadien Autodidacte Pilote Et Répare Des Drones, Mais Se Dit Contre Les Drones Militaires :: Chad

Il s’appelle Yaya Mahamat Ali, il a 13 ans et les drones sont sa passion. Il a appris tout seul à les piloter et à les réparer, et il l’apprend maintenant à d’autres enfants. Dans le même temps, il prône un monde sans guerres et s’oppose aux appareils militaires qui sèment la mort. Sputnik Afrique relate l’histoire de ce jeune prodigue.

Yaya Mahamat a commencé quand il avait 12 ans. Il a bénéficié de l’aide d’un voisin qui pilotait lui aussi un drone, et a montré au garçon comment s’y prendre. Petit à petit, il s’est formé et maintenant il forme des enfants de son âge. Selon lui, il a une cinquantaine d’apprentis.

Ses parents, sa fratrie et ses amis l’encouragent, il reçoit aussi du soutien des réseaux sociaux. L’enfant avoue que ces messages lui font beaucoup de plaisir

Engagement pour la paix

Le jeune Tchadien se concentre sur les drones de loisir et les drones professionnels, mais s’oppose à l’usage de ces appareils dans les combats. Il a même posté sur ses réseaux sociaux un poème, dans lequel il dit qu’un monde où il n’y aura pas de drones militaires sera plus beau et plus sage.

"Un monde sans drones militaires serait beau, parce que les drones militaires bombardent les gens dans la guerre. Nous voulons un monde sans guerre […]. Nous voulons la paix, la sécurité et la santé. Les drones militaires ont tué beaucoup d’enfants innocents qui n'ont commis aucun péché", a expliqué Yaya Mahamat.

Plans pour l’avenir

L’adolescent compte d’évoluer dans le même domaine, il espère intégrer un centre de formation bien équipé pour enrichir ses compétences et apprendre des choses en la matière. Il se projette plus tard vers les technologies de l'information et de la communication. "Parce que la technologie est la solution idéale au monde", tranche-t-il.