BELGIQUE :: Mise au point des associations de la diaspora combattante au sujet du Prix dit "SOLI-UNI D'OR 2021" :: BELGIUM

L’opinion nationale et internationale vient de constater qu'au nom de la diaspora Camerounaise d'Europe, une cérémonie de remise du Prix dit " Soli Uni d'or" s'est tenue le samedi 30 janvier dernier dans un hôtel de la ville de Douala au Cameroun, ce au nom de la diaspora Camerounaise combattante et au mépris de la charte morale qui lie son initiateur Eric Nguemaleu, président de l'association Solidarité Universelle, à plusieurs organisations de la diaspora Camerounaise et combattante de Belgique.

D’après la charte morale qui lie toutes les organisations de la diaspora camerounaise combattante de Belgique, " Toute activité à caractère politique menée au nom du groupe se fait en concertation avec toutes les organisations membres ou sympathisantes"

Monsieur Eric Nguemaleu, dans une volonté manifeste de faire diversion et de nuire à nos objectifs , s'est rendu au Cameroun où il a procédé à cette cérémonie de remise de prix, dont le contenu et la forme ne répondent à aucun critère lié à nos idéaux.

Par cette mise au point, nous tenons à informer l’opinion camerounaise, les organisations internationales, les chancelleries nationales et internationales, que nous, membres du CODE, du CEBAPH, du Collectif Folefack, de la Fondation Moumié, du Mouvement de Février 2008, d'Action Solidaire Internationale, de CCL Libération, Action Solidaire pour Marafa ne sommes pas concernés par cette cérémonie de remise de prix dit Soli Uni d'or 2021.

Par ailleurs, nous tenons à vous informer que nous avons unanimement décidé ce jour de prononcer l'exclusion définitive de Monsieur Eric Nguemaleu et sans aucun recours possible, de nos activités, ce, conformément à la charte morale qui nous lient à son organisation (Solidarité Universelle).

Nous appelons toutes les organisations de la Diaspora Patriotique à une vigilance accrue, et à rejeter toute tentative par Monsieur Eric Nguemaleu de les approcher au nom des associations combattantes Camerounaises de Belgique.

Nous déclinons de ce fait toute responsabilité sur tout acte qu’il prendra ou aura pris en notre nom.

Nous demandons enfin à toutes les instances de nos différentes associations à travers le monde à prendre acte de cette décision de radiation et appelle à une vigilance accrue.

Nous avons solennellement réaffirmé notre volonté de travailler pour un changement systémique au Cameroun .

Notre mission étant d'accompagner et d’appuyer toutes les forces vives de la nation Camerounaise dans la recherche des voies et moyens pouvant libérer le Cameroun des mains du régime prédateur de Yaoundé, gage à la reconstruction totale du Cameroun,

Fait à Bruxelles le 01/02/2021

Organisations signatrices

1- Le CODE ( Collectif des Organisations Démocratiques et Patriotiques des Camerounais de la Diaspora),

2- L'asbl CEBAPH (Cercle Belgo-Africain Pour la Promotion Humaine)

3- Le Collectif Folefack,

4- La Fondation Moumié,

5- Le Mouvement de Février 2008,

6- L'asbl Action Solidaire Internationale,

7- CCL Libération(Comité Citoyen pour la Libération des prisonniers politiques Camerounais)

8- ASMA, (Action Solidaire pour Marafa)

9- ASI (Action Solidaire Internationale)