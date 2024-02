Ihs Construira Des Kiosques Digitaux Au Nord-Ouest Et Sud-Ouest Du Cameroun :: Cameroon

Placée sous le haut patronage du Premier Ministre Chef du gouvernement, la cérémonie du lancement de construction et d'équipement des kiosques numériques intelligents connectés dans les régions du nord-ouest et du Sud-Ouest du Cameroun a été présidée par Mme Minette Libom Li Likeng, Ministre des Postes et Télécommunications représentante personnel de Chief Dr Joseph Dion Ngute accompagnée de plusieurs autres personnalités au rang desquels le Ministre des Affaires sociales, le Ministre de l'Education de Base, des ONG, les sénateurs, députés et autres acteurs de la société civile. L'événement qui s'est déroulé à la Communauté Urbaine de Yaoundé a permis à Monsieur Olufemi Arosanyin, PDG d'IHS Cameroun de dévoiler la qualité des kiosques intelligemment numériques. Il s'agit des "solutions hybrides des tours adjacentes, contient quatre points de recharge et fournira un accès Internet gratuit à la communauté locale. Grâce à ces services, les kiosques aideront à soutenir les entreprises et les entrepreneurs locaux et fourniront l'infrastructure numérique nécessaire pour faciliter les activités de commerce électronique, d'éducation en ligne, de santé en ligne et de gouvernance électronique. Ils serviront également de points de collecte de données communautaires liées à la santé". " l'initiative contribuera à offrir de nouvelles opportunités économiques et contribuera positivement à la stabilité à long terme de ces communautés. qui ont connu des problèmes de sécurité".

Le gouvernement camerounais accueil le projet des kiosques intelligents numériques développés par IHS Cameroun avec beaucoup de fierté. C'est dans cette attitude que le Ministre des Postes et des Télécommunications, Mme minette Libom Li Likeng a célébré le Président Directeur Général de IHS Cameroun et assure que le Cameroun va accompagner cette belle initiative. Extrait du discours du ministre des postes et télécommunications.

"En déployant des kiosques intelligents à travers le pays, ce projet contribue à l'amélioration de l'infrastructure de télécommunications ainsi qu'au renforcement de la connectivité offrant un accès plus large aux services numériques. La convergence du service au sein du projet TOWER Kiosk constitue par ailleurs une démarche stratégique. En créant une plateforme unifiée au service de la communauté avec diverses fonctionnalités, le projet contribue à la simplification de la vie quotidienne des communautés grâce à l'accès à l'internet ou encore la fourniture et la promotion des services numériques au sein des communautés rurales tel l'E-commerce, l'E-education, l'E-santé et l'E-gouvernance. La promotion du commerce local, la fourniture des installations énergétiques autonomes pour remplacer les sources d'énergie traditionnelle".

À propos de IHS, c'est l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et constructeurs indépendants d’infrastructures partagées de télécommunication dans le monde en nombre de tours. IHS est également la plus grande société multinationale indépendante spécialisée dans les tours, qui se concentre uniquement sur les marchés émergents. Le groupe construit, loue et gère des tours de communications pour son compte propre et pour le compte de tiers. Avec 39 652 tours, IHS accompagne les opérateurs de téléphonie mobile leaders dans chacun de ses marchés et est très bien positionné pour bénéficier de la croissance organique tirée par la forte croissance des besoins d’infrastructures en Afrique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.