CAMEROUN :: Alerte : Fame Ndongo veut-il manipuler le Synes contre le recteur Sosso ? :: CAMEROON

Une réunion du Syndicat des enseignants du supérieur ( Synes), tenue presqu'en catimi hier dimanche 31 janvier 2021 à l'université de Yaoundé 1.

Les enseignants divisés sur le complot ourdi contre Maurice Aurélien Sosso le recteur de l'Université de Yaoundé 1.

La réunion relative au mot d'ordre de grève du Synes, et sensée porter sur les revendications pour de meilleures conditions de travail et pour le paiement de diverses prestations, a selon nos informations, viré à une messe noire contre le recteur de l'Université de Yaoundé 1, le Prof. Maurice Aurélien Sosso.

Une main noire qui serait selon certains, celle de Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur. Ce dernier, nous confie-t-on, chercherait à instrumentaliser des enseignants contre le recteur, sur l'assassinat récent d'une étudiante de la Faculté de Sciences. La ligne d'attaque serait d'accabler le recteur Sosso, sur une insécurité qui serait galopante à l'université de Yaoundé 1, comme si une hirondelle faisait le printemps. Et pourtant, les cas d'assassinats d'étudiantes sont plus fréquents dans d'autres universités d'État, dont l'université de Yaoundé 2. Il se pose donc globalement un problème de sécurité à Yaoundé, notamment celui de l'éclairage public. Loin de faire abstraction sur les problèmes de sécurité à l'université de Yaoundé 1, il faut globalement dire que les universités d'Etat s'étendent sur des domaines très vastes, et personnel sécuritaire, très insuffisant. Le problème de sécurité dans les universités d'État, doit être pensé globalement. Il est donc hors de question de focaliser sur un recteur dont le visage n'est pas plaisant à tous. Bien plus, selon un commissaire de police, voleurs et agresseurs se recrutent aussi de plus en plus parmi les étudiants. L'université sert juste de couverture à plusieurs jeunes malfrats.

D'autre part, les ennemis du recteur de l'Université de Yaoundé 1, avons-nous appris, ont tenté de faire intégrer au Synes, l'incident d'il y a trois semaines au rectorat, entre Patricia Sosso et Damaris Enyegue, dans la déclaration finale de la réunion du Synes, pourtant relative à leur mot d'ordre de grève. L'on pourrait alors se demander ce qu'un incident "protocolaire " survenu au cabinet du recteur, a à faire avec les revendications d'un syndicat. L'incident du rectorat a-t-il partie liée avec l'amélioration des conditions de travail des enseignants et le paiement de leurs primes et prestations ?

De toute façon, très divisés sur un acharnement aussi gratuit, et pour une histoire de sous-vêtements qui n'a rien à voir avec leurs revendications, une bonne partie des enseignants du Synes, s'est opposée à la cabale contre le recteur de l'Université de Yaoundé 1.

Jacques Fame Ndongo le ministre de l'Enseignement supérieur, à en croire certaines indiscrétions qui s'échappent de son ministère, ne serait pas étranger aux coups en dessus de la ceinture que reçoit Maurice Aurélien Sosso, depuis quelques temps. De toute façon le membre du gouvernement est soupçonné à tort ou à raison, comme celui qui serait à la base de la cabale contre le recteur de l'Université de Yaoundé 1. Des langues oiseuses n'hésitent pas d'ailleurs à dire que Fame Ndongo n'est pas heureux de voir Maurice Aurélien Sosso qu'il considérerait comme un étranger, régner sur la mère des universités camerounaises depuis bientôt neuf ans. Ces mauvaises langues prétendent que depuis 2015, Jacques Fame Ndongo a toujours souhaité un Bulu à la tête de l'université de Yaoundé 1. " Il écrit régulièrement contre le recteur Sosso à la présidence de la République, fait des rapports à charge contre lui. La rallonge de la carrière du Prof. Sosso l'a surpris, parce qu'il n'aurait jamais donné son accord pour qu'on proroge la carrière de Sosso.

N'y parvenant donc pas, comme il est le ministre le plus tribaliste du Cameroun, il a encerclé le recteur de Yaoundé 1 qui lui, est un Sawa du Littoral, par des Beti. Les deux vice-recteurs ainsi que le secrétaire général de l'université de Yaoundé 1, sont Beti; plus précisément, ils sont Ewondo. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'université de Yaoundé 1, le Prof. Rémy Magloire Etoua dont le titre de maître de conférences est d'ailleurs contesté par des enseignants de mathématiques, est Bulu, neveu de Jacques Fame Ndongo. Il se dit d'ailleurs que c'est lui que le ministre avait affûté il y a un an, pour remplacer Maurice Aurélien Sosso à la tête de l'université de Yaoundé 1. Le directeur de l'Ecole normale supérieure de l'enseignement technique de l'université de Yaoundé 1 ( logée à Ebolowa dans la région du Sud), est Bulu. C'est une soeur à Jacques Fame Ndongo", confie une source au ministère de l'Enseignement supérieur. Pour notre source, encercler Maurice Aurélien Sosso par des Beti pour lui pourrir la vie, serait la stratégie de Jacques Fame Ndongo. Un chef de département confie d'ailleurs que les nominations à l'université de Yaoundé 1, sont les plus tribalistes et illogiques qui soient.

En dehors du recteur, tous les autres hauts responsables sont Ewondo et Bulu, alors que selon lui, les régions du Centre et du Sud comptent plusieurs ethnies, mais tout a été confié aux Ewondo et aux Bulu. "A défaut donc de voir ses faux rapports de haine qu'il adresse à la présidence de la République contre le recteur Sosso, Fame Ndongo a choisi la technique de l'encerclement tribal. Il a bien été intelligent en encerclant Maurice Aurélien Sosso, par une meute Ewondo / Bulu ", s'indigne ce chef de département qui trouve cela plus qu'indigne.