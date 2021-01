CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur Universel: La sagesse du Roi :: CAMEROON

Un Grand Roi sorti dans sa cour et, sentant la colère du ciel monter et la tornade s’annoncer, s’empressa d’adresser un message à ses enfants têtus, désordonnés et incontrôlables : Vous mes enfants, le temps n’est pas bon.

Ce temps ne plaide ni pour les funérailles, ni pour les réunions familiales, ni pour les danses rituelles, ni pour les promenades dans la forêt sacrée, ni pour les voir-bébés et ni pour les cérémonies bruyantes.

Aussi, je vous conseille, mes enfants, de rester tranquillement à la maison, de ne point vous hasarder dehors et encore moins pour tout voyage.

Et le Roi poursuivi : calmez-vous chers enfants, mais aussi, prenez de la distance avec l’orgueil, l’ostentation, la provocation et toutes sortes d’incantations. C’est le temps qui commande la vie et rythme notre destin. Sachez donc lire le temps et bien le comprendre pour mieux vous orienter et mieux exprimer vos sentiments, votre affection et vos ambitions. Voyez à travers mon grand âge, car ce que je dis n’est pas toujours ce que je fais.

Quand ainsi parle un roi, on dit de lui qu’il est un sage, un homme avisé, un patriarche et un guide doté d’intelligences, d’amour et de raisons. Ne dites point que le Roi a été vaincu ni par le temps ni par qui que ce soit. Un roi est un roi et demeure un roi. La sagesse ne le quitte jamais. Vive le roi, vive la sagesse du roi. Maintenant, aux enfants de comprendre./.

SHANDA TONME