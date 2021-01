CAMEROUN :: Chan 2021 sur StarTimes: vivez tous les matchs sur le Téléviseur Numérique 43 pouces :: CAMEROON

StarTimes, opérateur leader de Télévision numérique en Afrique a développé sa propre marque de téléviseur Full HD Numérique de 43 pouces. Cette technologie est équipée d'un décodeur intégré, capable de fournir des images à la fois par télévision terrestre et par satellite.Toutes vos émissions et films préférés en haute résolution de 1920 x 1080 pixels avec rétroéclairage LED.

Laissez vous émerveiller par la qualité du son

La TV StarTimes a un effet sonore Dolby, qui vous plonge dans de nouvelles expériences de divertissement exaltantes. Le son surround incroyable vous assure un moment passionnant et agréable avec les familles et les amis. L'effet sonore réaliste et à grand volume aide à créer une atmosphère excitante.

Parabole + 1 Mois d’abonnement au bouquet ‘’Tout StarTimes’’ OFFERTS

A l’achat d’un téléviseur Full HD StarTimes (avec décodeur intégré), 1 mois d’abonnement contenant plus de 170 chaînes vous est offert, ainsi qu’une parabole. Vous pourrez profiter de tous les contenus proposés par StarTimes: films, séries, documentaires, musiques, informations et surtout de sport avec les plus grands championnats de Football, notamment le CHAN 2020 diffusé sur Sport Focus (240) et Sport Arema (241).

Contacts pour plus d’informations:

Douala: 652.194.517 / 691.405.618

Yaoundé: 675.978.314 / 656.092.964

www.startimestv.com