L’avenir des Lions Indomptables du Cameroun ne se mesure pas en scores, mais en Résilience et en Détermination.

Honorables Lions Indomptables

En ces moments de déception, je tiens à vous adresser un message de réconfort et d'espoir.

Votre parcours à la CAN 2023 a été marqué par la passion et le dévouement, incarnant l'esprit indomptable qui caractérise notre nation.

Aujourd'hui, nous nous retrouvons, non pas face à une défaite, mais devant une opportunité de redéfinir notre trajectoire.

La CAN 2023 a été le théâtre d'une bataille acharnée, et bien que le résultat ne soit pas celui que nous espérions, notre avenir ne se mesure pas en scores, mais en résilience et en détermination.

La vie nous confronte parfois à des défis inattendus, mais c'est dans la résilience que nous trouvons la force nécessaire pour rebondir. Cette élimination ne doit pas éclipser les moments de fierté que vous avez souvent offerts à toute notre nation et à tout le continent.

Souvenez-vous, chaque match est une leçon, chaque défaite est une opportunité de progresser. Tout chemin vers la victoire est pavé d'obstacles, mais c'est votre

persévérance qui forgera le succès futur.

Dans chaque match, vous avez porté le fardeau de notre nation sur vos épaules, incarnant la fierté et la ténacité des Lions Indomptables. C'est dans ces moments de déception que se forgent les caractères les plus forts. Vous n'êtes pas simplement des joueurs de football, vous êtes des représentants de l'esprit indomptable qui réside au cœur du Cameroun et dans les cœurs de chaque Camerounais et de chaque Africains.

Le sport, en particulier le football, transcende les frontières et unit les âmes. Aujourd'hui, je veux que vous compreniez que votre performance va au-delà d'une seule compétition. Elle inspire la jeunesse, elle rallie les nations, et elle sème les graines de l'espoir qui fleuriront

dans le futur.

En ma qualité de candidat aux élections présidentielles de 2025, Président du Mouvement Patriotique pour le Changement du Cameroun (MPCC), et certainement votre futur

Président de la 3ème République, à partir du mois d’Octobre 2025.

Moi, Président, je m'engage à œuvrer pour un soutien accru au sport, à créer des infrastructures de classe mondiale et à offrir des opportunités, pour que nos talents émergents puissent briller.

N'oublions pas que chaque défi surmonté est une marche de plus vers l'excellence. Nous nous relevons non pas affaiblis, mais renforcés par les enseignements tirés de cette compétition. Les Lions Indomptables ne sont pas définis par une défaite, mais par la manière dont ils se relèvent et persistent.

Soyez fiers de vos accomplissements, soyez forts dans l'adversité, car les plus grandes victoires sont parfois celles qui suivent les moments difficiles. Préparez-vous à de grands et nouveaux défis avec votre futur Président de la 3ème République. Moi ! Jean Blaise GWET.

Restons unis, car c'est dans l'unité que nous puisons notre plus grande force. Les Lions Indomptables, vous portez le cœur de toute une nation. L'espoir demeure vivant, et avec chaque nouveau défi, nous grandissons ensemble.

Ensemble, forgeons un avenir où la victoire ne sera pas seulement mesurée en buts marqués, mais en unité nationale, en croissance individuelle et en succès collectif.

Avec respect et confiance en vous et en l'avenir de notre Nation.

Jean Blaise GWET

Phone: +337 67 66 17 73 / +237 698 34 93 56

E-mail: President2025@jeanblaisegwet.com / jbgwet@yahoo.fr

Web site: mpcc.be