Projet Move De Yaoundé: Le Mindhu, La Giz Et L'afd Signent L'accord

Le projet mobilité verte de la ville de Yaoundé entre dans sa phase d'étude grâce à l'accord signé entre le Ministre Célestine ketcha Courtès de l'Habitat et du Développement Urbain, la Mairie de la ville de Yaoundé Luc Messi, les partenaires au rang desquels la Valentin Katzer, Chef de la coopération à l'ambassade d'Allemagne, l'AFD représenté par Sylvestre Mang, directeur adjoint et l'ambassadeur de l'Union Européenne.

Ce projet MOVE a pour objectif "le réaménagement d’une dizaine de sites de Yaoundé pour augmenter l’efficacité des réseaux de transport et de distribution divers , faciliter l’usage des transports collectifs, améliorer la qualité des cheminements piétons, renforcer la sécurité routière, réduire les inégalités liées au genre et mieux relier les sites au tissu urbain environnant. Le projet inclut le réaménagement de trois carrefours majeurs, l’aménagement de deux gares routières interurbaines et l’aménagement de cheminements piétons. Il comprend également des actions plus légères à impact rapide comme l’aménagement léger de trois carrefours...

Sur plusieurs domaines, à long et en moyen terme, "cela permettra de résorber les points noirs de circulation tout en sécurisant et facilitant les déplacements des piétons et des usagers des transports en commun. Ce sont ainsi environ 430 000 usagers de transports collectifs qui bénéficieront de conditions de transport plus efficaces à terme. Le projet offrira également aux usagers et résidents de nouveaux espaces publics de qualité, ouverts à tous. L’aménagement des gares routières offrira aux 20 000 usagers quotidiens et aux transporteurs quotidiens des conditions d’accueil efficaces, confortables et sûres. Le bilan carbone du projet chiffre à 8 000 TCO2eq/an les réductions de gaz à effet de serre induites par le projet. Une amélioration de la qualité de l’air est également attendue"...