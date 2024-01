Cameroun :: Discours De Reconnaissance Envers Le Peuple :Les Lions Indomptables, Ambassadeurs De Notre Unité :: Cameroon

Cher peuple camerounais,...Aujourd’hui, notre cœur bat au rythme des exploits de nos Lions Indomptables, une équipe qui incarne la ténacité et l’excellence du peuple camerounais. La victoire éclatante contre la Gambie lors de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire est un moment de fierté nationale que nous partageons tous.

Une victoire qui transcende les frontières du stade et résonne dans le cœur de chaque citoyen. Les Lions Indomptables ont rugi, offrant ainsi au monde, un spectacle magistral de détermination, de courage et de talent.

En ce moment de triomphe, je tiens à féliciter chaque membre de notre nation, car c’est grâce à votre soutien indéfectible que nos Lions ont pu rugir si fort sur la scène internationale. Votre passion, votre unité et votre fierté nationale sont les piliers qui soutiennent notre succès.

Cette réussite dans le sport est le reflet de notre résilience collective et de notre détermination à réussir. Gardons cette flamme allumée, travaillons ensemble et continuons à bâtir un Cameroun où la victoire et la prospérité sont accessibles à tous.

Félicitations à toute l’équipe de la Fecafoot, félicitation à chaque Lions Indomptables, félicitation au peuple camerounais, pour cette éclatante victoire. Impossible n’est pas Camerounais.

Bonne chance aux Lions Indomptables pour la suite. Ensemble, marchons vers de nouveaux horizons,

Jean Blaise GWET

