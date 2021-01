CAMEROUN :: Meiganga : Des lycéens âgés entre 12 et 22 ans arrêtés pour trafic d'ossements humains :: CAMEROON

Meiganga. Chef-lieu du département du Mberé, région de l'Adamaoua, Cameroun. La brigade de gendarmerie de la ville met le grappin sur un gang de trafiquants d'ossements humains.



Il s'agit de lycéens dont l'âge varie entre 12 et 22 ans. Les six malfaiteurs ont déjà ciblé un homme qu'ils projettent d'enlever, puis tuer, pour ensuite vendre ses ossements. Heureusement, alertés par une source anonyme, les gendarmes engagent des recherches pour retrouver les six lycéens dont on dit l'acheteur de leurs ossements humains, être établi dans la région de l'Est Cameroun.



Un homme est ciblé par les malfrats, ce dernier échappe à la mort.

Les gendarmes sont aux trousses de ces six élèves d'un autre genre. Ce faisant, les bérets rouges retrouvent les six trafiquants d'ossements humains, sur une tombe dont ils ont déjà extrait les restes d'un mort. Ils sont mis aux arrêts.

Il ne reste plus qu'à mettre la main sur l'acheteur de leur produit. Un homme qui résiderait dans une ville de la région de l'Est. Pour certains, le receleur serait un habitant de Bertoua.

Attention, chers parents, surveillez vos enfants. Attardez-vous sur leur train de vie, leurs compagnies et fréquentations. Assumer les charges financières ne suffit pas. C'est bien éduquer le plus important et le plus difficile. Un enfant qui n'a que le Certificat d'études primaires, mais qui a été bien éduqué, est un bien précieux pour la société. Un enfant titulaire d'un Doctorat, mais qui n'a pas reçu une bonne éducation, est un danger pour tous. Veillez et veillez !