Cameroun :: Exclusif: Ngole Philip Ngwese (61 Ans) Promu Haut-Commissaire Au Canada :: Cameroon

Ngole Philip Ngwese a été nommé jeudi par décret présidentiel au poste de Haut-Commissaire du Cameroun au Canada.

Le natif de Muaku dans le sud-ouest du Cameroun a occupé le poste de ministre de la Forêt et de la Faune de 2011 à 2018.

Ngole Philip Ngwese est un administrateur civil de formation issu de l’École nationale d'administration et de la magistrature (ENAM) du Cameroun. Il possède aussi un doctorat d’État en droit public de l'université de Toulouse en France2.

Le militant du RDPC parti au pouvoir est également enseignant l'Ecole National d'Administration et de la magistrature (ENAM), à l'École nationale supérieure de police (ENSP), à l’École nationale supérieure des travaux publics (ENSTP), les facultés des sciences juridiques et politiques des Universités de Yaoundé, Dschang et Ngaoundéré.