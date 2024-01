Réflexions D'achille Émana Sur La Performance Du Cameroun : « Tout Est À Revoir Dans Cette Équipe » :: Cameroon

Dans une récente déclaration, l'ancien international camerounais, Achille Émana, n'a pas mâché ses mots en exprimant son point de vue critique sur la performance de l'équipe nationale du Cameroun. L'ancien milieu de terrain, qui a représenté les Lions Indomptables avec distinction, a partagé ses impressions après le match récent contre la Guinée, offrant un aperçu franc et sans détour.

"De mon point de vue, tout est à revoir dans cette équipe. Il est inadmissible que le buteur se retrouve couloir droit", a déclaré Émana, pointant du doigt la tactique utilisée par l'entraîneur. Il a poursuivi en mettant en lumière l'utilisation de Karl Toko Ekambi sur le côté droit, soulignant que l'efficacité de ce dernier réside plutôt dans sa capacité à déborder des deux côtés.

"On connaît bien Toko Ekambi. C’est le côté droit comme gauche où il peut déborder facilement. Pour que Magri réussisse à marquer, il était dans l’axe. C’est un avant-centre à Toulouse. Il ne joue pas sur le côté", a souligné Achille Émana, mettant en avant la nécessité de positionner les joueurs selon leurs compétences spécifiques.

Il a également critiqué le manque de présence dans la surface de réparation, soulignant que malgré les centres effectués, il n'y avait personne pour capitaliser sur ces occasions. "On a fait des centres. Mais, il n’y avait personne dans la surface", a-t-il noté.

Achille Émana a conclu ses commentaires en appelant à une réévaluation approfondie de la stratégie de l'équipe nationale, insistant sur la nécessité de maximiser le potentiel de chaque joueur en les positionnant judicieusement sur le terrain.

Ces remarques franches de la part d'un ancien international soulignent les attentes élevées et les préoccupations entourant la performance actuelle de l'équipe nationale camerounaise. Les supporters et observateurs du football attendent avec impatience de voir comment l'entraîneur et l'équipe aborderont les prochains défis à la lumière de ces critiques constructives.