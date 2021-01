CAMEROUN :: Michèle Ndoki sur Diaf-TV: il faut arrêter avec ces suspicions non fondées… :: CAMEROON

Michèle Ndoki, la fiancée du peuple, était l’invitée du Point Diaf-TV de ce samedi 09 Janvier 2021.



Ont été abordés les points ci-dessous :

– la prise du capitole à Washington par les partisans de Donald Trump

– ses rapports avec le MRC et son leader, le Pr. Maurice Kamto

– le rapport de l Etat du Cameroun aux opposants des formations politiques

– l’affaire Henri Djoko et la collecte de fond de Survival Cameroun.

– Edith Kabang Walla du mouvement Stand Up for Cameroun

– CABRAL LIBII, Président du PCRN

– Espoir Matomba du PURS,

– Paul Biya.

L’intégralité de cette interview dans la vidéo ci-dessous.