Cameroun :: Le Pr. Joseph Kamgno Élevé Au Grade De Chevalier Du Mérite Français (Images Exclusives) :: Cameroon

Le 09 janvier 2024, le Pr. Joseph KAMGNO, Directeur Général de l’Institut Supérieur de Recherche Scientifique et Médicale (ISM) vient d’être récompensé pour l’ensemble de ses œuvres.

L’heureux récipiendaire a reçu la prestigieuse médaille de Chevalier du Mérite Français des mains de Son Excellence Thierry MARCHAND, l’Ambassadeur de France au Cameroun, au cours d’une cérémonie qui a eu lieu à la Résidence de France de Yaoundé.

Du beau monde pour la glorieuse médaille

Outre le Roi des Bandjoun, Sa Majesté Dr. DJOMO KAMGA Honoré et le Chef de la Communauté Bandjoun de Yaoundé l’Honorable KOUINCHE Albert, de nombreuses hautes personnalités y ont pris part, notamment : la Représentante du Premier Ministre Aissa FADADJO, S.E. Dr. TCHUINTE Madeleine, Ministre de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, S.E. ALAMINE OUSMANE MEY, Ministre de l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement du Territoire, S.E MANAOUDA Malachie, Ministre de la Santé Publique, le Ministre Conseiller Spécial à la Présidence de la République Centrafricaine, le Représentant du Ministre d'Etat, Ministre de l'Enseignement Supérieur etc.

Etaient également présents : le Président du Conseil Régional de l’Ouest, Dr. FOCKA FOCKA Jules Hilaire, le Préfet du Département du Koung-Khi, Monsieur DJOBOINA Jean Daniel, les Elites et Forces Vives de Bandjoun, du Département du Koung-Khi et de la Région de l'Ouest.

Albert KOUINCHE salue le travail de terrain du médecin émérite

Le Chef de la Communauté tient à souligner que le Président Français, Son Excellence Emmanuel Macron, a décerné cette décoration à l’heureux bénéficiaire susvisé le 19 juillet 2023, en récompense des multiples résultats issus de ses travaux de recherche en matière d’onchocercose et de la filariose lymphatique, qui ont du reste permis de venir à bout de ces maladies tant au Cameroun que dans le reste de l’Afrique.

Cette récompense vient d’ailleurs s’ajouter au Prix Mérieux brillamment remportée en 2022 par l’intéressé, en couronnement des résultats et travaux susvisés. De plus, il estime important de relever qu’en raison de la compétence et de l’état de service de cet ingénieux Professeur-Chercheur, le Chef de l’Etat du Cameroun Paul BIYA, lui a récemment décerné une décoration au grade de Chevalier de l’Ordre National de la Valeur du Cameroun à titre exceptionnel.

En cette heureuse circonstance, le Chef de la Communauté Bandjoun de Yaoundé adresse au Pr. KAMGNO Joseph ses vives, chaleureuses et fraternelles félicitations. Il y associe celles du Roi des Bandjoun, Sa Majesté Dr. DJOMO KAMGA Honoré, ainsi que celles de l’ensemble des membres de la Communauté dont il a la charge. Il souhaite bon vent à cet éminent Professeur qui fait la fierté de Bandjoun, du Cameroun et de l’Afrique.

En dernière analyse, il prie Dieu de le bénir et de continuer à l’inspirer pour le bien-être et la bonne santé de nos populations.

Rappelons qu’à la cour royale de Bandjoun, le Professeur Kamgno porte valablement le titre de notabilité de « SA’A VOCK GOUONG » c’est-à-dire le général qui sauve le peuple.