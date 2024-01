Côte D'ivoire :: Can 2023, J-2: Voici Les Villes De La Compétition :: Cote D'ivoire

Dans deux jours sera donné au stade Alassane Ouattara, à Ebimpé, le coup d’envoi de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations.

La Côte d’Ivoire sera à sa deuxième organisation de la CAN, après celle de 1984. 24 équipes tenteront de détrôner le Sénégal, vainqueur de la 33è édition jouée en 2021 au Cameroun. 52 matchs seront disputés sur six stades répartis sur cinq villes : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Korhogo et San Pedro.

Héritée de la Guinée

Initialement prévues en Guinée, les 52 rencontres de cette compétition auront lieu au pays de Didier Drogba et de Yaya Touré.

Les « Éléphants » ivoiriens espèrent bien en profiter pour s’imposer à domicile, après leurs sacres de 1992 et 2015.

À noter que ce sera la deuxième phase finale de la Coupe d’Afrique des nations organisée par la CAF en Côte d’Ivoire.

Elle se tiendra du 13 Janvier au 11 Février 2024.

Les 5 villes HÔTES ABIDJAN

Capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan surnommée « La Perle des Lagunes », est une ville cosmopolite de près de six (6) millions d’habitants.

Abidjan, poumon économique du pays, centre des affaires, accueille les sièges et bureaux régionaux de grandes institutions internationales telles que la BAD, l’Association des Institutions Africaines de Financement du Développement (AIFD), l’UNICEF, le PNUD, le FMI, la Banque Mondiale, la FIBA-Afrique (Basketball), etc. Abidjan compte une quarantaine d’hôtels de haut standing dont trois (3) classés 5 étoiles, et des dizaines de résidences de luxe, totalisant plus de 4 000 chambres. Ce dispositif hôtelier est bien réparti sur l’ensemble de la ville. Dans la périphérie d’Abidjan, des sites balnéaires offrent des kilomètres de plages, propices à la détente et à l’évasion.

BOUAKÉ, STADE DE LA PAIX

Ville hôte de la CAN de 1984 avec Abidjan, Bouaké est située au centre du pays à 350 km de la capitale économique et à 100 km de Yamoussoukro, capitale politique.

Avec une population de plus de 600 000 habitants, elle est la deuxième ville du pays, et la troisième au plan économique. Son réseau hôtelier comprend plusieurs établissements de bon standing, qui offrent des cadres confortables et chaleureux. La création de Cités CAN augmentera sensiblement sa capacité d’accueil.

Bouaké, desservie par la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, est un carrefour commercial et culturel régional.

KORHOGO

Ville du « Pôrô » du nom d’une tradition d’une ethnie locale – les Sénoufo, Korhogo est la capitale de la région des Savanes. Située respectivement à 207km du Mali et 242 km du Burkina Faso, elle a une population estimée à environ 300 000 habitants.

La ville compte plusieurs complexes hôteliers qui pourront accueillir les participants dans un cadre enchanteur. Les projets de construction de Cités CAN et de nouvelles infrastructures hôtelières vont sensiblement améliorer la capacité actuelle d’hébergement.

Korhogo qui, en langue Sénoufo, signifie ‘’héritage ‘’, possède un centre culturel et un musée d’art très prisés des touristes.

YAMOUSSOUKRO

Ville natale du premier président de la République, Félix Houphouët-Boigny, Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire. Elle est située à 240 km au nord d’Abidjan, et compte une population estimée à plus de 260 000 habitants. Réputée pour ses infrastructures scolaires et universitaires ultramodernes, dédiées à la formation de l’élite du pays et du continent (Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Lycée scientifique, Lycée Mamie Adjoua, etc.), Yamoussoukro est aussi une ville touristique et culturelle.

On y trouve notamment la plus grande basilique du monde : la Basilique Notre-Dame de la Paix, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la Paix, le Lac aux Caïmans et un parcours de Golf de classe mondiale. La ville dispose de réceptifs de qualité dont les célèbres Hôtel Président et Hôtel des Parlementaires.

SAN PEDRO

Située dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire à 350 km d’Abidjan, San Pédro est une ville balnéaire et touristique d’un peu plus de 265 000 habitants. Elle possède le deuxième port du pays et le premier port d’exportation de cacao au monde.

Ville cosmopolite, elle attire une forte population étrangère. Ses hôtels situés en bordure de mer offrent un cadre pittoresque. Les cités CAN viendront compléter ce dispositif déjà existant.

La proximité (environ 40 km) des villes balnéaires de Grand-Béréby et Sassandra offre la possibilité d’augmenter la capacité d’acceuil de la ville.