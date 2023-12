Roumanie, 25 Décembre 1989, 25 Décembre 2023: Il Y A 34 Ans Le Dictateur Nicolae Ceausescu Tombait :: Romania

Le 25 décembre 1989, les télévisions du monde entier diffusent en boucle des images d'un autre genre qui choquent l’opinion internationale. A la suite d'un procès expéditif de moins d'une heure le président de la République socialiste de Roumanie Nicolae Ceaucescu, et de sa femme, Elena sont condamnés à mort et aussitôt exécutés.

Tout est allé très vite mais la chute de la dictature en Roumanie a été violente. Au total, plus d’un millier de personnes ont été tuées. Quelle leçon retenir de cette exécution publique ?

Le peuple roumain garde en mémoire le fait que le couple Ceausescu a été puni à Noël, l'une des deux grandes fêtes chrétiennes. Les Roumains se souviennent aussi de la brièveté d'un procès extrêmement discutable.

En ce 25 décembre 2023, trente quatre ans après cet événement, la société roumaine ressent le fardeau psychologique de l'exécution de deux êtres humains le jour même de Noël.

«Il y a beaucoup à reprocher à ce procès»

Selon Dan Voinea, le procureur du procès des Ceausescu, rencontré par Florin Orban de la European Radio Network «Il y a beaucoup d'éléments à reprocher à ce procès. Du point de vue de la procédure, ce fut un échec. Il n'a pas mis en évidence, comme on l'aurait souhaité, trop d'aspects concernant les dictateurs. Ensuite, si le procès n'avait pas eu la fin que nous lui connaissons, il aurait eu le sort de tous ces procès en justice mal conduits, à la fin desquels les grands criminels n'ont pas été punis. Ce 25 décembre 1989, la population de la Roumanie était en colère et voulait voir la fin des dictateurs et les gens s'étaient exprimés en ce sens: “Mort au dictateur!” C'est ce qu'ils ont demandé expressément et la justice, telle qu'elle était à l'époque, en a tenu compte.»

En ce qui concerne les accusations contre le couple Ceausescu toujours selon notre source, le procureur Dan Voinea a précisé que leur bien-fondé reposait sur le Code procédure pénale en vigueur à l'époque. «On peut dire que ce procès fut à la limite de la loi. Son effet immédiat a été la cessation des tirs. Après le 25 décembre, tout le monde s'est calmé. Ceausescu a eu beaucoup d'amis qui l'avaient soutenu et que les époux avaient aidés à leur tour. Des structures de pouvoir étaient démantelées d'un coup, ce qui les a fait réagir violemment. Le procès a été une solution désespérée. Nous ne pouvons pas porter un jugement sur ce qui s'est passé avec en tête un état de normalité. Ce fut là le grand enjeu de ce procès: il s'est déroulé dans des conditions anormales.»

Les Ceausescu étaient coupables pour les vingt-cinq années de dictature et pour avoir réprimé dans le sang les manifestations de décembre 1989

Les 15 derniers jours de Ceaucescu

10. Décembre 1989: Dernier discours de N Ceausescu devant la presse

12. Décembre 1989: Dernier discours de Ceausescu devant le comité exécutif

14. Décembre 1989: Dernier discours de N. Ceausescu devant la grande assemblée nationale de Roumanie

17 - 18. Décembre 1989: Ceausescu visitent Téhéran

19. Décembre 1989: discours de N. Ceausescu à la TV sur les évènements de Timisoara

21. Décembre 1989: Dernier discours de Nicolae Ceausescu public

21 - 24. Décembre 1989: La Révolution

25. Décembre 1989: Exécution de Nicolae et Elena Ceausescu

Nicolae Ceausescu et Elena Petrescu avaient trois enfants : un fils, Valentin, né en 1947, une fille, Zoia (1949-2006), et un fils plus jeune, Nicu (1951-1996)

Ci-dessous, une vidéo du procès du couple Ceausescu