ET IL N’EST POINT BESOIN DE NOUVELLES HAINES, DE MENACES OU DE NOUVELLES TRAHISONS POUR ENTRER

Hier c’était il n’y a pas longtemps, et nous entendions que le pays allait bruler, que le pouvoir était vacant, que des hordes d’exilés et d’excités illuminés allaient prendre le commandement du pays. Un gouvernement était prêt, et les postes de ministre, de directeurs généraux et autres hauts responsables de l’Etat et de la République se discutaient ouvertement.

C’était hier, juste hier, et aujourd’hui c’est terminé. Ceux qui étaient à la manœuvre, ceux qui suivaient les yeux fermés, ceux qui allaient au village, ceux qui soutenaient les frères, ceux qui investissaient dans cette aventure, étaient dans leur droit légitime de rêver, de croire qu’ils pouvaient changer de vie et devenir des puissants à leur manière. Pour certains, c’était la quête de vengeance sur la vie ou de vengeance contre quelqu’un. C’était l’occasion de compenser des échecs personnels et familiaux. Pour cela, d’autres avaient subitement découvert le NOSO, comme cache-sexe de leur agenda, comme argument de salut, comme appât.

Le constat est maintenant sans appel, sans triomphalisme ni extravagance dans la leçon. La république est restée debout, et la carte du pays n’a pas changé, encore moins ses emblèmes et ses institutions. Le Chef de l’Etat est bien en place et demeure le même. Mieux, nous avons avancé, réalisant un saut qualitatif dans le futur avec la mise en place des Conseils régionaux.

Revenez à la maison, sans gêne ni hésitations. La porte est ouverte et restera ouverte, elle n’a jamais été fermée. Que vous soyez à l’étranger ou que vous soyez dans un coin du pays, c’est ensemble que nous travaillerons à résoudre nos problèmes et à panser nos plaies. Revenez, sans rejeter vos complices, camarades, frères et partenaires d’hier, et surtout sans les insulter, ni vous livrer à de nouvelles trahisons. Personne n’est trop parfait et personne n’est sans reproches. La surenchère ne sera jamais un diplôme pour votre retour à la maison, encore moins des promesses de postes ou de valises de devises. On ne négocie pas le sang de la famille, et on ne demande aucun impôt pour franchir la porte de la maison, ni même le nombre de têtes coupées ailleurs ou de copains abandonnés sur le bord de la route, en brousse.

Revenez à la maison, parce que c’est la seule qui peut vous réserver le bonheur éternel, avec la bénédiction des ancêtres. Personne ni rien venant de loin, ne vous sera utile pour retrouver votre place, votre chambre, votre lit, votre plat à la table commune./.

Revenez à la maison

La porte est ouverte

Nous dialoguerons pour tout, sur tout et partout, et avec tous.

SHANDA TONME