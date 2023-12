Jehu Ndoumi, un investisseur de renom, a brillé ces dernières années, d’abord chez NetOIL, puis ce dernier temps à Yunus campost, suscitant l’admiration de son roi. Au-delà de ses succès dans les affaires, Jehu Ndoumi s’est également illustré comme un fervent promoteur de la culture et du sport au Cameroun. Le chef de Bamougoum, lui-même un bâtisseur, a salué le leadership de Jéhu Ndoumi dans sa quête du bien-être des populations, notamment de celles vivant dans les régions éloignées et défavorisées. Au nom de tout le village, Sa Majesté le roi Moumbe Fotso Mitterand a élevé Jehu Ndoumi au rang de notable de Defetouguon, ce qui signifie “Pilier du Royaume et du Monde.” Ce geste symbolique du roi est un encouragement à l’entrepreneuriat et à l’action positive en faveur de la société.

Il témoigne de la reconnaissance envers ceux qui s’engagent dans des projets ambitieux et bénéfiques pour la nation. En honorant Jehu Ndoumi de ce noble titre, le roi envoie un message fort d’encouragement à tous les créateurs et entrepreneurs qui aspirent à des réalisations de grande envergure. Ainsi, Jehu Ndoumi devient non seulement un conseiller et un leader distingué au Cameroun, mais également une inspiration pour les jeunes entrepreneurs. Son succès dans les investissements le place en tête de la hiérarchie des valeurs, et cette distinction vient couronner ses efforts exceptionnels. Cet événement restera gravé dans l’histoire de Bamougoum en tant que témoignage de l’engagement envers le progrès et le développement, et il continuera d’inspirer les jeunes à suivre le chemin de la générosité et du service envers autrui. Bravo à Jéhu pour cette reconnaissance qui le positionne comme un modèle pour la jeunesse camerounaise et un acteur majeur dans le développement de son pays.