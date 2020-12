Après le scrutin, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale a analysé la contreperformance de son parti.

Les réactions affluent sur le compte Facebook de Cabral Libii, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), au lendemain des régionales, scrutin historique qui s’est déroulé le 6 décembre 2020, sans incident majeur sur toute l’étendue du territoire national. « La valeur d'un grand homme réside aussi dans sa qualité à reconnaître ses manquements. Constat froid et implacable. Merci de faire la politique autrement cher monsieur », a posté Patrick Bertrand Eveng. Fabien Ndemguo quant à lui précise : « Il faut être cohérent et conséquent, vous ne pouvez pas brandir en trophée le vote des autres pour vous et fustiger à mort le vote des vôtres pour l'adversaire.

Il faut repenser la politique au pays, participer aux élections pour grands électeurs en comptant sur la trahison des autres est une erreur, pire vous n'aviez pas prévu la trahison des vôtres ». Jean-Michel Nzimba n’est pas en reste. « Je pense qu’en politique tous les partis font l’expérience de fronde intérieure. Il est donc du ressort du directoire de gérer cette problématique le plus rapidement et le plus démocratiquement possible. Oui des camarades ont le droit même lors d’une élection de ce genre d’exprimer leur mécontentement. Il faudrait donc que le parti regagne leur confiance. Toutefois, je pense que nous avons 4 ans pour non seulement consolider la base mais également de l’élargir au plus grand nombre. Cela ne passe pas une gestion plus exemplaire des différentes collectivités donc le parti a le contrôle ».

Cabral Libii

« A propos de la défaite du PCRN dans le Nyong et Kelle (NEK) ». Tel est le titre par contre de la missive de Cabral Libii, le président du PCRN, suite à la défaite de son parti aux régionales 2020. « Je lis ici et là des aveux de profonde déception de la part des militants. Les quolibets des fidèles contempteurs en rajoutent. Que c'est dur la défaite ! Apparemment tout se passait comme si le département d'origine du président national du PCRN était un acquis définitif. Assertion qui dépouille les électeurs de leur conscience et crédite la thèse de parti du village. Il n'en n'est donc rien ! », écrit sur sa page Facebook, le patron du PCRN.

Cabral Libii en profite d’ailleurs pour saluer la performance de l'UPC (Union des populations du Cameroun) qui, sans aucun conseiller municipal, engrange 20 suffrages dans le NEK. Le constat est cinglant mais clair : pendant que le PCRN, né à Guidiguis (commune du Cameroun située dans la Région de l'Extrême-Nord et le département du Mayo- Kani), perd la confiance de certains de ses cadres dans le NEK, il gagne celle des cadres des autres partis dans d'autres départements du Cameroun. « Merci à la Mefou et Afamba, au Mbere et au Wouri. Cela n'enlève rien à la douloureuse défaite électorale du NEK certes, mais ça applique un baume édifiant dessus... Inutile donc de chercher des boucs émissaires », conclut-il.