On m’a transmis un texte confus de M. Momo, l’une des salves de la doxa-doctrine officielle-des snipers du « patriotisme » des enveloppes. Elément de langage aussi cramé que ces cabinets de ministre qui brulent chez nous, aussitôt que l’on annonce un audit ou un contrôle financier. Une communication aussi poussive que la mise œuvre de l’autoroute Yaoundé-Douala.

En gros, l’un des artificiers de cette stratégie, identifie un certain nombre de Camerounais dits de la Diaspora, dont ma modeste personne, à qui il fait, ayant oublié le talent comme ses convictions anciennes, un procès stalinien : ternir par une approche pourtant critique, une analyse profonde de la situation, corroborée d’ailleurs par plusieurs discours de celui qui l’a nommé et un engagement libre et citoyen, ce qu’il appelle l’image du Cameroun. Il ajoute, comme on pollue le taro de sable, que ce « texte s’adresse particulièrement à des jeunes qui cherchent leurs voies comme Georges Dougueli et Abdelaziz Mounde Njimbam ».

Je voudrais dire trois choses à M. Momo et la confrérie des " enveloppes " :