GHANA :: MY TRIBUTE TO PRESIDENT JERRY JOHN RAWLINGS! :: GHANA

C'est avec beaucoup d'émotions que j'ai appris le départ de l'ancien Président du Ghana. Je suis une admiratrice du Président Rawlings.

Je l'ai toujours été depuis que j'ai étudié l'histoire du Ghana. Je l'admirerai toute ma vie pour son courage, son audace, sa grandeur d'esprit, son abnégation et son sang froid.

C'est l'homme sans qui le Ghana d'aujourd'hui, sa gouvernance enviable et un libre arbitre (démocratie) confirmés n'existeraient pas. Il a su couper la tête aux travers antipatriotiques dans la haute administration et l'armée qui gangrenaient le pays de corruption.

Il a posé les bases d'un Ghana moderne qui rêve grand et s'impose au monde.

Hier, en Afrique Centrale et au Kamerun plus particulièrement, on se moquait du Cedi ghanéen dont on pouvait remplir des valises pour XAF10000 de change seulement. Aujourd'hui, 1GHS vaut 95.0575XAF.

Si le Ghana est premier producteur d'or en Afrique avec ses 130t/an, deuxième mondial de cacao, quatrième en beurre de karité et réservoir de start-ups dont le symbole national "Made In Ghana) participe de son rayonnement dans le monde, c'est lui qui l'a pensé et engagé.

C'est également un pays dont l'adoption des meilleures politiques fiscales incite à l'investissement et en fait désormais l'une des économies les plus florissantes d'Afrique avec l'une des classes moyennes des plus dynamiques d'Afrique, toujours grâce à JJ.

C'était un pur africaniste. Un Homme d'état charismatique qui aimait son pays. Il l'a dirigé avec passion, une extraordinaire force mentale, une haute morale, de la discipline et la compassion.

C'est donc un homme de grande valeur que nous perdons. Un Leader dans le sens le plus large du terme. Un excellent mentor et conseiller en gestion des conflits armés qui qui s'en va au crépuscule de ses 73 ans après avoir rempli sa mission et profité pleinement de sa retraite.



Ce digne fils d'Afrique, de père irlandais est un bel exemple dont l'Afrique et ses enfants resteront fiers.

Je m'incline devant la sépulture de ce monument avec respect et compassion, en adressant mes voeux de courage et de sincères condoléances à nos Frères du Ghana et à l'Afrique toute entière.

Rest In Power Mr. The President!

