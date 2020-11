24 heures après le carnage sanglant entre les pro et les anti-Ouattara ayant hoté la vie à 34 personnes, dans la ville de M'batto, Le Président de la coalition de l'opposition Ivoirienne, Aimé Henry KONAN BÉDIÉ a été reçu en audience hier mercredi à l'hôtel GOLF d'Abidjan par le chef de l'État Alassane OUATTARA. Pendant plus de deux heures d'horloge les deux hommes d'États ont passé en revue la détérioration du climat sociopolitique ayant entraîné les crises post-élecctorales. Ils ont par ailleurs à l'unanimité cogité sur les mesures à mettre sur pied pour rétablir une paix durable et stable dans le contexte actuel.

Il nécessaire de rappeler cette première Audience entre l'opposition Ivoirienne et le gouvernement s'inscrit dans un projet de dialogue inclusif avec les leaders de la classe politique Ivoirienne initié par Alassane OUATTARA.