La française d’origine camerounaise voyage à travers le monde à l’effet de porter la voie et donner de la voix pour que ce pays de l’Afrique subsaharienne décolle enfin.

Stella Fonda est actuellement à Niamey, la capitale du Niger. C’est pour un court séjour qui a débuté le 6 novembre dernier. Parce que touchée par la grâce, la française y est allée avec plusieurs cordes à son arc. Elle vient d’un périple à Dubaï, ville des affaires des Emirats arabes unis. C’était le 31 octobre à l’invitation du prince Hamad. Une délégation constituée du ministre de l’énergie Issa Maiga, épse Amadou Aissata, du ministre conseiller du président de la République, Boubacar Zakari Wargo. Le consul du Niger à Malabo, Jacob Matamba et l’ambassadeur du Niger aux Emirats arabes unis, Garba Agada se sont retrouvés dans le casting de hautes personnalités présentes à ces rencontres. Les échanges ont tourné surtout sur l’électrification du Niger avec leurs majestés Hamad Bin Khalifa et Mohammed Al Nhyan. Outre le Niger, Stella Fonda a tissé une liane de solidarité avec des dignitaires du Moyen orient, question de monter des projets devant développer à terme, plusieurs autres pays africains qui peinent à sortir des fonts baptismaux.

Aux âmes bien nées

Pour le cas du Niger, elle entend mettre l’intelligence de ses hommes et de ses femmes sur les feux de la rampe. En proximité avec le désert du Sahara, le Niger est l’un des pays les plus pauvres de la planète. C’est un paradoxe. Pourtant ses ressources naturelles sont si riches et diversifiées. C’est ce qui a constitué le charme et l’attrait de Stella Masset. Sans prétention de changer le visage des affaires dans ce pays en un coup de bâton magique, elle veut lui donner mille et une opportunités. Elle s’est engagée dans cette aventure parce qu’elle sait mettre en valeur ses multiples expériences et des formations reçues dans différents domaines. Elle est experte en affaires publiques et en négociations Internationales, spécialiste de l’Intelligence Economique, de la Communication, de l’Influence et du Lobbying. Négoce international de matières précieuses (Or et Diamant). Elle a alors décidé de renforcer ses capacités internationales en allant suivre un Master en Communication internationale et interculturelle, à Barcelone en Espagne. Parallèlement à ses études universitaires, Stella Fonda Masset y a également fait avec succès du mannequinat pour des grandes marques de mode internationales : elle a ainsi participé à des défilés dans le monde entier, pour financer ses études.

Passionnée depuis toujours par l’Intelligence Economique, la Communication, de l’Influence et le Lobbying, Stella Fonda Masset a mis ces contacts à profit, pour s’impliquer progressivement dans des dossiers d’Affaires Publiques et de Négociations Internationales : elle y a acquis une expertise reconnue, tant au niveau de Chefs de Gouvernement et de leurs équipes ministérielles, que auprès de présidents et de Conseils d’Administration d’entreprises. Dans la continuité de la gestion de ces dossiers, elle a travaillé sur de nombreuses missions d’Influence et de Lobbying. Comme dise ses partenaires nigériens, « Stella est la fleur qui manquait dans le jardin ».