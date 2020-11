Kevin De Bruyne is een fenomeen. Hij wordt algemeen beschouwd als een van de beste middenvelders ter wereld, zijn vermogen om de richting van het spel te sturen en kansen te zien die de overgrote meerderheid van de middenvelders niet zou kunnen doorgronden, heeft hem terecht veel lof opgeleverd onder voetbalfans over heel de wereld. België is een uitstekend land voor voetbal, maar is KDB ook de beste Belg die het voetbal te bieden heeft?

Kevin’s Stats

Kevin De Bruyne leidt alle Belgen voor assists in de Premier League, wat geen geringe prestatie is in een lijst met onder andere Hazard, Lukaku en Benteke. In 2018 won hij de eerste Playmaker of the Season prijs voor het creëren van 16 assists in één seizoen, maar hij is veel meer dan alleen een assistmachine. Hij controleert zijn team Manchester City volledig, en zonder hem spelen ze niet met vertrouwen. Als tovenaar op het veld is Kevin De Bruyne oneindig creatief met hoe hij vanuit het niets kansen lijkt te verzinnen. Hij is een essentieel onderdeel van wat de Man City machine in staat stelt door te tikken, en geeft het de momentum zoals geen ander kan - iets wat oogverblindend duidelijk is voor Cityfans als hij niet op het veld staat.

Degenen die gebruik maken van de kansen bij Paris sportifs d'Unibet zullen een leuk centje verdienen wanneer ze wedden op KDB om een assist in een wedstrijd te maken - van de 158 optredens heeft hij 67 keer geassisteerd en maakt een gemiddelde van 53,82 passen per wedstrijd. Het is ook de moeite waard om op te merken dat hij nooit een rode kaart heeft ontvangen in de Premier League en slechts 14 gele kaarten heeft ontvangen.

De Andere Kandidaten

Het zou dwaas zijn om te beweren dat Kevin De Bruyne het beste is wat België te bieden heeft zonder te kijken naar de andere spelers die de internationale sport op zijn kop zetten.

Lukaku is een voor de hand liggende keuze, met 113 doelpunten gemaakt in 252 optredens in de Premier League, maar enigszins leed toen hij naar Manchester United verhuisde, iets waar hij niet echt de schuld van kan krijgen. Zijn vermindering in vorm tijdens het spelen kon gemakkelijk worden toegeschreven aan het beruchte rocky management van de Rode Duivels, dus het is niet erg eerlijk om hem daar te veel op aan te spreken. Bij Inter Milan scoorde hij vorig jaar 23 goals in 33 optredens en heeft hij dit seizoen vier goals in vier optredens gescoord - zelfs als je hem niet had zien spelen, kun je aan die stats zien dat hij een ongelofelijke speler is.

Kompany kan niet ontbreken; voor een verdediger is hij nog steeds een begrip in België vanwege zijn ondoordringbare stijl. Hij trad 265 keer op voor Man City maar werd speler-manager van Anderlecht, hoewel hij slechts 15 keer speelde maakte, en het was hun slechtste start in een competitie sinds 1998. Hij is nu de hoofdtrainer bij Anderlecht, en ze hebben drie van de negen wedstrijden gewonnen, met vijf gelijkspelen en één nederlaag.