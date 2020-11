Invité d'Edouard Kingue, Cyrille Sam Mbaka s est prêté au jeu de questions réponses d' Edouard Kingue. Ils ont tour à tour parler : - du massacre des écoliers à Kumba, - de la décentralisation et des régionales à venir. - des solutions à la crise du NOSO et le rejet de la All Anglophone Conference proposée par le Cardinal Tumi. Nous vous proposons de suivre dans son intégralité cet échange dans le lien ci-dessous.