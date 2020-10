Selon les résultats officiels, le président sortant, le Professeur Alpha Condé a été réélu à sa propre succession avec un score de 59, 4% contre 33,5% pour son adversaire, Cellou Dallein Diallo de L’UFDG.12 candidats étaient en lice dans la course au fauteuil présidentiel dont deux femmes.

À la suite des élections qui se sont déroulées le 18 octobre 2020, le pays a été en proie à de fortes tensions post-électorales. Des affrontements ont eu lieu entre les forces de l’ordre et les partisans du chef de l’opposition, Cellou Dallein Diallo. Le pays a basculé dans la violence ce que nous déplorons vivement. Nous condamnons vivement la séquestration du chef de l’opposition chez lui, comme il l’affirme dans une vidéo.

Les droits humains doivent être respectés, conformément à l’article 3 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Dans l'expectative des résultats de la commission électorale, la situation était alarmante : La Guinée était au bord de l’implosion, l'armée avait été réquisitionnée et des échauffourées entre les deux camps ont eu lieu qui se sont soldées par le décès d’une dizaine de morts. L’opposition conteste les chiffres qu’elle porte à une trentaine. Il est inadmissible que les joutes électorales s’achèvent par des exactions de toutes sortes, des massacres d’enfants et que des jeunes soient arbitrairement tués.

Nous souhaitons que l’ordre démocratique soit rétabli au plus vite. Le sang des Guinéens et des Guinéennes ne doit pas couler, car ils forment un peuple uni qui a eu à affronter de nombreuses difficultés mais qui a su les surmonter. Chaque fois qu’il s’agissait de l’intérêt de la nation, le vaillant peuple de Guinée a su reprendre le chemin du dialogue. Il convient donc que la paix revienne et que la cohésion sociale règne. Il est urgent que les protagonistes s’asseyent autour d’une table pour mettre fin au cycle de violence qui gangrène le pays. C’est dans l’union que la Guinée parviendra à se développer, à réduire la pauvreté et offrir un avenir prometteur à ses enfants.