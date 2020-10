Ce qui s'est passé à l'ENAM est scandaleux. Pire, cela relève pratiquement de la schizophrénie élitiste. Non seulement les quotas d'équilibre régional fixés par le décret de 1982 n'ont pas été respectés, mais en plus l'on a assisté à une véritable forfaiture tribaliste quant au choix des admis où l'on observe que certaines régions ont eu la part belle dans certaines filières stratégiques qui influencent le fonctionnement de l'État dans son ensemble.

Pour des desseins manifestement projetés sur notre vivre ensemble, l'entrée à l'Enam s'est transformée depuis des décennies et particulièrement cette année en un système malsain de cooptation au sein de l'entre-soi de l'élite gouvernante compradore.

Compte tenu de ce que les objectifs initiaux dès sa création ne sont plus les mêmes à savoir attirer les talents bien formés intellectuellement et diversifiés sur le plan social, homogénéiser socialement la haute fonction publique, Il est évident qu'il faut fermer cette fabrique de formatage et de reproduction dynastique de l'élite gouvernante.

À l'heure de la mondialisation qui impose la concurrence des intelligences à tous les niveaux, ce filtre social contre la méritocratie républicaine mérite de disparaître pour laisser la place à des écoles et des instituts de métier dont les produits sélectionnés sur des bases différentes pourront relever et performer le service public.