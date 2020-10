Le leader séparatiste, Sisiku Ayuk Tabe, a appelé les dirigeants de différentes factions séparatistes à s'unir.

Dans une lettre adressée au Dr Cho Ayaba, au Dr Samuel Sako, au Dr Ebenezer Akwanga, Dabney Yerima, John Mbah Akuroh, Ntumfoyn Boh Herbert, il les a exhortés à oublier ce qu'ils veulent et à se concentrer sur ce dont ils ont besoin.

«Nous avons plus en commun que les problèmes mineurs qui nous interpellent et nous divisent… Nos gens nous regardent; la communauté internationale nous regarde, et nous ne parvenons pas à nous conduire d'une manière qui reflète la maturité et le leadership… », a-t-il écrit.