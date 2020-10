Pour moi il suffit de l'appliquer à soi-même dans l'imaginaire. Et très vite vous feriez votre propre opinion.

Personnellement, « Je ne souhaiterai pas envoyer ma fille en mariage à 13 ans ni à 15 ans ! »

C'est également pour cela que " nous, Jeunesse Camerounaise, devons-nous intéresser à la politique afin qu'ensemble nous puissions obtenir la majorité qui va nous permettre de modifier les lois qui protègent nos enfants et leur garantie un avenir radieux, Nous ne pouvons plus abandonner cette tâche à nos grands-parents et parents qui parfois n'ont pas le recul nécessaire pour prendre de bonnes décisions en notre faveur ! Nous devons nous impliquer, nous devons nous engager]

D'ailleurs il est urgent de ramener l'éligibilité au droit de vote à 18 ans au lieu de 21 ans !

L'âge légal pour le mariage devrait également passer de 15 ans à 18 ans minimum pour les femmes et à 21 ans pour les hommes.

Notre proposition de loi est prête ! Vivement la session Parlementaire de Novembre !