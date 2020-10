Les candidats ont, pour la plupart, déjà occupé des fonctions importantes et sont issus des milieux divers tels que l’administration, les affaires, l’université et même le sport.

Sous-réserve du contentieux préélectoral, on sait déjà depuis le 02 septembre dernier, qui est candidat aux élections régionales du 06 décembre prochain et qui ne l’est pas. Elections Cameroon (Elecam), l’organe en charge de la gestion matérielle des processus électoraux au Cameroun, a publié les listes complètes des candidats, tant pour la catégorie des délégués de département que pour celle des représentants du commandement traditionnel. À la lecture de certains noms, ce sont des visages familiers qui émergent. Il s’agit de personnalités ayant occupé et même occupant encore d’importants postes de responsabilité. Il en est ainsi de l’ancien délégué du gouvernement auprès de la Communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Tsimi Evouna, qui, par ailleurs est trésorier national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais Rdpc). Il a reçu l’investiture de son parti pour être conseiller régional dans le département du Mfoundi, région du Centre.

Toujours sous la bannière du parti au pouvoir, deux noms bien connus des Camerounais ne passent pas inaperçus. L’un c’est l’ancien gouverneur de la région Sud (2010-2015), Jules Marcellin Ndjaga, tandis que l’autre est un universitaire dont la réputation transgresse les frontières nationales, à savoir Jean Vincent Ntuda Ebode, géostratège de référence sur le continent. Les deux acteurs sont en lice dans la Lekié (toujours au Centre). Au Sud, la fonction de conseiller régional fait courir spécialement quatre personnalités. En l’occurrence l’ancien directeur général (Dg) de la défunte compagnie aérienne nationale Cameroon Airlines, Samuel Minko, l’ex secrétaire général (Sg) de l’Assemblée nationale, Samson Enam Enam, l’ex-capitaine de l’équipe nationale de football fanion, Emmanuel Mvé Elemva et en fin l’ex Dg de l’Agence de régulation des marché publics (Armp), Jean-Jacques Ndoudoumou. Si les trois premiers sont candidats dans la catégorie des délégués de département, respectivement dans l’Océan, dans le Dja-Et-Lobo et dans la Vallée du Ntem, le dernier est quant à lui en course dans la catégorie des représentants du commandement traditionnel (Dja-Et-Lobo).

Sauf cas de force majeure, tous les quatre devraient être élus au soir du 06 décembre prochain. Car, en effet, le Rdpc est seul en lice dans la région. Dans le septentrion, le Rdpc a comme cheval de batailles le secrétaire d’État au ministère de la Santé, Alim Garga Hayatou. Chef traditionnel de 1er degré (il est précisément lamido de Garoua), ce dernier vise le conseil régional dans la Bénoué (région du Nord). Pour la même fonction élective, Zacharie Perevet, dans tous les gouvernements de 1992 à 2019, va à la conquête du Mayo-Tsanaga. Tandis que son ancien collègue du gouvernement Adoum Garoua qui fut aux Sports et à l’Education physique, sera dans le Mayo-Danay. Lui aussi issu des rangs du « parti du flambeau ardent », le Fon Solomon Angwafor III est, sauf cas de force majeure, sûr d’être élu dans la Mezam (Nord-Ouest). Maire de la commune de Foumban, Patricia Tomaino Ndam, semble ne pas encore avoir atteint ses limites en politique.

Eloquence

Ex-députée de l’Union démocratique du Cameroun (Udc), sa candidature a été retenue pour être conseillère régionale dans le département du Noun (région de l’Ouest). Universitaire d’une éloquence délicieusement délicate, Charly Gabriel Mbock a humblement rejoint le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) pour être candidat dans le Nyong-et-Kelle. Ancien Dg des Brasseries du Cameroun, André Siaka sera dans son Koung-Khi natal à l’Ouest avec le Rdpc. Lui aussi est quasiment sûr de son élection avant le jour dit, puisque le Rdpc est seul en course dans cette partie du pays.