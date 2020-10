Il se raconte partout que Mboua Massock est le père des villes mortes comme si c'est parce qu'il était un leader charismatique que les villes mortes eurent un succès .

Les villes mortes ont simplement obéit à un désir de démocratie chez les camerounais après le discours de la Baule de François Mitterand invitant les chefs d'Etat africains à ouvrir leur pays à la démocratie.

Peu de camerounais connaissaient cet illustre inconnu avant la création de la coalition des forces du changement dont les figures de proue étaient Fru Ndi, Samuel Eboua, Adamou Ndam Njoya, Hameni Mbieleu, Séngat Kuo, Lapiro de Mbanga.

Mboua Massock n'a jamais été une figure marquante de l'opposition camerounaise. Juste un commissionnaire. Un distributeur de tracts.

La preuve, personne ne l'a jamais suivi après la dissolution de cette coalition malgré ses multiples autres appels aux villes mortes et autres actions populistes.

Monsieur Mboua Massock doit apprendre à se taire, car il a lamentablement échoué comme homme politique.

Malgré sa volonté, il n'a pas l'onction qui attire les foules.



Le 22 septembre 2020, il est clair que des milliers de camerounais sont sortis dans les rues comme le témoignent ces centaines d'arrestations.

La moyenne des arrestations dans des mouvements populaires selon des études est de 1%.

Sur 600 arrestations, un rapide calcul permet d'établir qu'il y a eu au moins 60. 000 personnes sorties dans la rue ou prêtes à le faire.

Pour un lancement dans un régime liberticide et tortionnaire comme celui de Yaoundé, c'est exceptionnel.

Maurice Kamto, a démontré indéniablement qu'il est suivi.

Il l'avait déjà prouvé lors de la campagne présidentielle, de sa sortie de prison à Bafoussam, Douala et dans la diaspora.

Jamais un opposant africain n'a rassemblé à Paris, place de la République plus de 50.000 personnes, comme il l'a fait.

Le régime de Yaoundé en est bien conscient. D'où ces importants déploiement de forces de l'ordre de 1er et de 2nd ordre sur l'étendue du territoire à l'appel du 22 septembre.

Jamais un appel de Mboua Massock n'a mobilisé 05 policiers.

Quand il manifestait à Douala autour du monument Leclerc , on envoyait 02 ou 03 policiers pour l'immobiliser.