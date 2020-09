Trop parler, comme le fait le Gouvernement, après les manifestations du 22 septembre, c'est maladie disent les Ivoiriens, le pays de Ouattara qui suit son ami Paul Biya dans l'optique de l'éternisation au pouvoir : vous avez le pouvoir de dissoudre ce " petit parti ", puisque le ministre Atanga Nji a la faculté de nommer les présidents de partis et de définir le bon et le mauvais bord.

Comment peut-on militariser l'essentiel de nos grandes villes et craindre des manifestations pacifiques ? ; un " petit parti, sans élus, sans rien ? " : vous avez le Ngoum, le pouvoir ; la puissance, celle qui hélas est incapable de demander des comptes à ceux qui ont détourné 3000 milliards pour l'organisation de la Can à glissements. Alors, économisez votre énergie et allez, avec M. Atanga Nji, interpeller Maurice Kamto.

Cela coute beaucoup moins cher au contribuable camerounais que d'encercler et boucler son domicile. Faites parler le légendaire cynisme hérité des Français, de Foccart, de ceux qui nous ont formé à écraser toutes les têtes qui débordent, tous ceux qui voulaient l'Indépendance, tous ceux qui s'opposaient et s'opposent aux pleins pouvoirs, à la monarchie présidentielle absolue. Qu'attendez-vous ? À quel naïf encore, sinon nos millions de compatriotes perclus du syndrome de Stockholm, voulez- vous faire croire qu'un magistrat peut faire interpeller un opposant sans l'ordre d'en haut ? Les cadavres ne craignent plus les couteaux !

Si j'étais Paul Biya, après 58 ans de service de l'État au premier plan et 38 ans à la Présidence, je ne craindrais pas derrière ma tour d'Etoudi, ceux que vous appelez éhontément une " ethnie quelconque ". Je ferai comme Macron, Trump, Zuma... : laisser mes concitoyens marcher, manifester contre moi et rentrer chez eux. Comment peut-on être sphinx et craindre les mouches ? Le lion a-t-il jamais eu peur du " porc " ?

Quand on est fort, puissant, on ne parle pas trop : on frappe. Comme vous l'avez fait en janvier 2019. Comme vous l'avez toujours fait avec ceux qui gênent. Alors, allez-y ! Au lieu de vous ruer sur les " seconds couteaux ", vous le savez, en homme intelligent et averti, M. Kamto a explicitement appelé à ces manifestations. Pourquoi, remplissez-vous inutilement cellules infectes et prisons surpeuplées de ces jeunes qui n'ont plus peur de nos bidasses ? Pourquoi, comme on dit au quartier, tout ce mvoum, à traquer, bastonner, remplir les fourgons, transférer au SED : ouvrez les salles de cinéma plutôt que d'en faire de mauvais gout !

Allez chercher le principal responsable : son domicile vous est connu. Entrez manu militari et prenez-le. Cela vous évitera ces communiqués d'un autre âge où un Gouvernement ose qualifier une composante de la Nation " d'ethnie quelconque ". Une honte !

Je le répète, en l'assumant, en assumant toutes les conséquences ce soir : c'est le devoir et le droit d'un citoyen, mécontent, non satisfait d'un gouvernant ou d'un élu, de manifester et de marcher pacifiquement pour dire : Démission, Dégage, Il doit partir ! Autant que vous encadrez les marches et manifestations de ceux qui disent Oui, Paul Biya encore 100 ans !

Un nouvel esprit citoyen malgré ces milliers d'arrestations, vos circonvolutions, vos menaces, l'opprobre que vous voulez jeter sur vos compatriotes qui remettent en cause la culture d'obséquiosité et de dévotion au Créateur de Famé Ndongo, est à l'œuvre. Et retenez-le : aucune prison n'emprisonne la conscience. Surtout pas Kondengui !