Les choses sont un peu plus claires et Robert Amsterdam, l’avocat de Maurice Kamto et du MRC semble très en colère. Après avoir rendu public la deuxième lettre adressée à Paul Biya en l’espace d’une semaine, il vient d’indiquer officiellement qu’il passe à l’action.

Rappelons ici que cet avocat qui travaille aux États-Unis, au Royaume Uni et a la capacité d’activer le Matgninsky Act, loi adoptée en 2012 par Barack Obama qui permet aux États Unis d’imposer des sanctions économiques contre les États accusés de violation des droits de l’homme et contre les individus identifiés comme acteurs dans les violations des droits de l’homme.

Robert Amsterdam qui est également implanté aux États-Unis a annoncé qu’il travaille également avec d’autres cabinets d’avocats pour contraindre le régime de Yaoundé à respecter les droits de l’homme.