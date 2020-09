Je suis déçu d'apprendre les arrestations et les mauvais traitements de certains manifestants pacifiques et journalistes hier au Cameroun.

Nos pays sont plus forts lorsque les citoyens se font entendre pacifiquement et que les dirigeants élus s'engagent avec ceux qui ne sont pas d'accord avec eux.

I am disappointed to hear of the arrests and mistreatment of some peaceful protesters and journalists yesterday in Cameroon. Our countries are stronger when citizens ​peacefully make their voices heard and elected leaders engage with those who disagree with them.