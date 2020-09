Le Communiqué publié ce 18 septembre par Edith Kah Walla

Intimidation et enlèvement de membres de Stand Up For Cameroon par le gouvernement du Cameroun

Ce vendredi 19 septembre 2020 vers 20h00, des membres de Stand Up For Cameroon qui avaient quitté une réunion «Friday In Black» tenue au siège du Cameroon People’s Party (CPP) ont été enlevés par ce qui semble être la Gendarmerie du Cameroun.

A l'heure actuelle, il semblerait qu'au moins 5 membres de Stand Up For Cameroon sont détenus à la Légion de la Gendarmerie à Douala.

Nous n'avons pas de liste de noms pour le moment car ils ont été enlevés (aucune procédure légale n'a été suivie) dans la rue après avoir quitté le siège du CPP. On nous informe que Moussa et 4 autres personnes ont été arrêtées.

Thierry Njifen, secrétaire général adjoint du CPP et conseiller juridique s'est vu refuser l'accès aux personnes arrêtées à son arrivée à la légion de gendarmerie vers 21h30.

À peu près au même moment, le siège du CPP à Yaoundé était entouré de plus de 30 policiers, gendarmes et agents des services secrets ainsi que le Sous-Préfet de Yaoundé 5. Il a affirmé que nous tenions une réunion publique sans déclaration. Nous l'avons informé que nous tenions notre réunion hebdomadaire et régulière de «Friday In Black» dont la participation est limitée à nos membres.

Après une impasse d'environ une heure, nous avons été informés que nous étions libres de partir. Tous les membres de Yaoundé sont rentrés chez eux sains et saufs.

Cette énième violation de la loi et énième tentative d'intimidation des membres de Stand Up For Cameroon par le régime Biya en est une de trop. Cela a été bien établi. Les arrestations illégales, les brimades et autres formes d'intimidation n'empêcheront pas les membres de Stand Up For Cameroon d'exprimer leurs opinions politiques ; de s'organiser et d’agir pour la Transition Politique au Cameroun.

Le gouvernement du Cameroun devrait avoir honte de lui-même.

Nous ne serons pas intimidés.

Nous continuerons de lutter pour un Cameroun juste ; où l'état de droit est respecté.

Vous venez de renforcer notre détermination.

Hier Aujourd'hui Demain. Nous serons debout pour le Cameroun