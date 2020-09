Lens a remporté sa première victoire de la saison jeudi grâce à un but de Ignatus Ganogo. L'attaquant camerounais a profité d'une mauvaise relance du portier parisien Marcin Bulka pour signer le seul but de cette rencontre à la 57ème. Il marque ainsi son 3e but en 3 matchs face au PSG, sa proie favorite en Ligue 1 Uber Eats.

Avant ce but, Ganogo s'était déjà Lire la suite ici [...]