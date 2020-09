CAMEROUN :: Robert B. Lipot,Célébration de ses martyrs,l’UPC doit rassembler tous ses militants et sympathisants :: CAMEROON

Camarades et sympathisants de l’Union des Populations du Cameroun, dans quelques jours, nous allons célébrer la Mémoire de ceux qui se sont sacrifiés pour que le Cameroun soit un Etat, Libre et Souverain. Le Devoir de Vérité nous conduit à une évidence : avec abnégation et humilité, nous reconnaissons que le Fleuron de l’Indépendance, le Parti Historique traverse une zone permanée de turbulences. C’est au regard de cette situation que nous tendons de nouveau la main à tous les Militants et Sympathisants afin d’engager l’œuvre de Reconstruction d’une UPC conquérante. Nous avons trébuché mais nous ne sommes pas tombés.

Chers Camarades,

Le Courage de sortir des querelles de personne pour regarder dans la même direction, voilà ce à quoi doit s’engager chaque Militants et Sympathisants de l’UPC aujourd’hui.

Vouloir éviter cette évidence et se réfugier dans la célébration d’une « pseudo-victoire par l’Ordonnance de sursis par la Justice » pour simplement assouvir les ambitions personnelles, voilà l’option qui une fois de plus, réinstallera de manière nocive, la conscience de la fatalité au sein des militants et sympathisants de l’UPC, semant au passage la déception voire la désolation dans l’opinion publique camerounaise. Car faudrait-il encore le rappeler, en l’absence de la réorganisation de nos structures de Base, ce sont précisément les bricolages, les tricheries monstrueuses et hâtives pour constituer de faux quotas, de faux Membres de Comité Directeur qui sont toujours au fondement des crises et dérives répétitives dans l’UPC depuis son grand retour dans la scène politique camerounaise par l’avènement du Multipartisme en 1990.

Seule la réorganisation efficiente de la Base de notre Parti, nous permettra de sortir de ce cercle vicieux et économiser l’énergie que nous perdons dans les batailles inutiles et abjectes. Il faut aujourd’hui, revenir à la case départ, avoir le courage de dialoguer avec toutes les tendances afin de définir les grands axes de cette réorganisation de la Base qui conduira à la tenue d’un Congrès Unitaire et Inclusif. C’est le lieu pour moi d’appeler à la vigilance de notre Base. La Base de l’Union des Populations du Cameroun doit redevenir la Boussole de

toute action qui engage le destin de notre Parti. A ce titre, la Base doit toujours être ce socle qui juge et casse les mirages de ceux qui se substituent à elle.

Il est clair aujourd’hui comme hier, que l’UPC doit rassembler tous ses militants et sympathisants pour jouer un rôle majeur dans la construction d’un Cameroun Fort et Prospère. Cependant, loin d’être un attroupement de circonstance voire conjoncturel sans repère Idéologique, ce rassemblement doit partir de la Base. Oui, notre parti doit tirer sa force de la Base. Car, nous sommes fondés à penser que le rassemblement de l’Elite autour des appétits conjoncturels ne saurait assurer l’Unité dont l’UPC a besoin aujourd’hui. Seule la réorganisation du Parti Historique à la Base autour des principes de Discipline, l’Honnêteté et le Pardon, donnera à cet instrument de l’Orgueil de notre Peuple un minimum de Consensus.

Chers Camarades, nous avons relevé le défi du retour du Parti Historique à l’Assemblée Nationale et dans les Mairies. Ensemble, avec beaucoup de Courage, d’Humilité et d’Abnégation donnons-nous la main pour vaincre nos divisions.

Vive l’Union des Populations du Cameroun, Je vous remercie.

LE SECRETAIRE GENERAL DE L’UPC

HON. BAPOOH LIPOT Robert