CAMEROUN :: Le Manifeste du Médiateur universel, 07 Septembre 2020 :: CAMEROON

La déchéance des intelligences politiques, au nom de la haine, du radicalisme politique destructeur et de l’aveuglement sectaire suicidaire

La pire des postures dans une vie, c’est la démonstration permanente dans tous les actes, dans toutes les situations et à chaque occasion d’une volonté explicite ou implicite de renier l’évidence, ou de marginaliser la vérité.

Dans la gestion d’une nation, d’une cité, d’une famille, d’un groupe, le plus grand art d’expression de responsabilité, est toujours celui qui plante, installe et concrétise les responsables sur le site, le terrain, le lieu, le moment d’un drame, d’une situation extraordinaire. Qu’un malheur survienne ici ou là, et la première appréhension consiste à s’interroger sur la présence éventuelle, de celui ou de ceux, capables ou habilités à porter le réconfort, à évaluer et à réparer le préjudice, puis conforter les victimes.

Voici donc, une inondation des plus graves, et des populations en détresse. Une équipe gouvernementale est dépêchée sur place, ce qui est admirable et louable. Mais au lieu de s’en réjouir, de s’en féliciter, chez nous, des compatriotes mus par la haine et de sombres desseins, des compatriotes qui ne savent ou ne veulent plus parler de dialogue, de solidarité, de vérité, de pardon et de compassion élémentaire, y trouvent plutôt une matière à injures, à délation et à moquerie. Voilà le genre de trait de caractère qui n’aide pas notre société à avancer, ni nos cœurs à panser les blessures de la haine, du sectarisme et de la perdition des intelligences. A qui profite ce radicalisme insensé ?

La politique, la quête de pouvoir et le souci de paraître, d’exister tout court, ne sauraient se traduire en élans sournois de crimes par procuration ou par spiritualité, en incantations diaboliques et en mensonges contre les évidences de terrain. Le fort désir de dialogue, de réconciliation et de vérité triomphera face à ces haines aussi gratuites qu’inutiles./.