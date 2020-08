MALI :: Ibrahim Boubacar Keïta et Boubou Cissé arrêtés par des militaires :: MALI

Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali, a été arrêté par des militaires, selon Yaya Sangaré, porte-parole du gouvernement malien.

Ibrahim Boubacar Keïta se trouvait dans sa résidence de Sebenikoro, à Bamako, lorsqu'il a été arrêté par des soldats mutins vers 16h30, heure locale.Information confirmée et relayée par Kankan radio

Il était alors en compagnie du Premier ministre, Boubou Cissé, et de son fils, le député Karim Keïta.

Ces évènements surviennent au moment où le président Ibrahim Boubacar Keïta est soumis à une pression accrue. Le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces patriotiques du Mali (M5-RFP), qui mène depuis juin la plus importante contestation du pouvoir depuis le coup d'Etat de 2012, réclame sa démission et initie des manifestations cycliques pour son départ.

C'est une coalition hétéroclite de guides religieux, d'opposants politiques, de membres de la société civile et de syndicalistes.

Ses membres dénoncent "la gestion de la crise économique, la corruption présumée notamment celle de la classe dirigeante et l'échec de la résolution d'un conflit jihadiste de longue date".

Ilsont refusé jeudi dernier une rencontre avec le président Keïta proposée par le médiateur des Etats ouest-africains, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Ils fixent notamment comme préalable la fin de la "répression" contre ses militants.

Le weekend du 10 juillet, une manifestation à l'appel du Mouvement du 5 juin a dégénéré en trois jours de troubles meurtriers.

L'opposition évoque un bilan de 23 morts et plus de 150 blessés. Le Premier ministre, Boubou Cissé, a parlé de 11 morts et l'ONU de 14 manifestants tués.

L'Ambassade de France recommande à ses ressortissants de rester chez-eux

L’ambassade de France à Bamako« recommande instamment »à ses ressortissants de rester chez eux.

Pour sa part, l'ambassade norvégienne soutient avoir reçu des informations selon lesquelles des troupes sont en route vers la capitale.

Des coups de feu dans la base militaire de Kati

Un porte-parole militaire au Mali a confirmé que des coups de feu ont été tirés à l'intérieur d'une base militaire près de la capitale, Bamako. La situation reste confuse au moment où la télévision nationale (ORTM) a été évacué.

"Ce matin, des militaires en colère ont pris les armes au camp de Kati et ont tiré en l'air. Ils étaient nombreux et très nerveux", a déclaré à l'AFP un médecin de l'hôpital de Kati.

"Nous suivons attentivement la situation. La hiérarchie militaire est entrée en contact avec les troupes, on fera une déclaration officielle dans la journée", a déclaré à l'AFP une source au ministère de la Défense, qui s'est refusée à parler de "mutinerie".

Les résidents locaux et les sources de sécurité ont déclaré à l'agence Reuters qu'il y avait eu des coups de feu à la base militaire de Kati, à environ 15 km de Bamako, où une mutinerie en 2012 a conduit à un coup d'État dans le pays.