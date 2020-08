FRANCE :: TOURNOI FIFVE: DIDIER PATIO: VAINCRE LA PEUR TOUT EN RESTANT PRUDENT FACE AU RISQUE ... :: FRANCE

Didier Patio président des vétérans d'Aulnay Sous Bois en région Parisienne s'active à quelques heures du tounoi FIFVE(Fédération Internationale des Vétérans d'Europe).

Un tournoi prévu au préalable à Berlin qui s'est vu transformé en tournoi multi-stade pour cause de la pandémie du COVID 19.

Nous sommes allés à la rencontre de Didier Patio l'un des présidents charismatique du football des vétérans sur le vieux continent pour plus d'explication.

Une grande première, un tournoi en pleine pandémie, comment vous, en tant que responsable sportif vivez cette situation ?

Après une période diffcile, 84000 victimes pour les seuls 3 pays où la formule « Weekend FIFVE 2.0 » sera appliquée, un senlement mitgé. Mais il faut vaincre la peur tout en restant prudent face au risque d’une reprise annoncée de part et d’autres. A Paris, nous avons perdu un des nôtres et lui rendre un hommage ce jour est une émulation additionnelle pour la réception de cette formule, grande première, en remplacement du traditionnel tournoi FIFVE. Berlin attendra.



Comment appréciez-vous le moral de vos coéquipiers à quelques heures de l’évènement ?

Renouer avec l’esprit du partage, de la compétiton et de la solidarité exprimée dans la désormais grande famille sportive de la diaspora en Europe.



Concernant le tournoi, quelles sont les mesures prises pour éloigner la pandémie des esprits ?

Un protocole sera mis en place pour la réception du mini tournoi. Parmi les mesures les plus importantes, le port obligatoire des masques et la désinfection par la mise à disposition du gel hydro-alcoolique, minimum. S’il faut désinfecter les ballons, alors priorité y sera donnée afin de prévenir tout risque de contamination.



Quelles sont les mesures que vous avez exécutées pour encourager le public à venir sur place vous soutenir si cette présence s’avère nécessaire ?

L’essentiel du public sera la famille sportive pratiquante invitée et tous les amis qui souhaiteraient rendre un hommage à notre frère Emmanuel disparu suite au Covid-19. Nous n’avons pas à court terme les moyens d’assurer la sécurité avec un public nombreux en pareilles circonstances.



Réaliser ce tournoi cette année était-il vraiment nécessaire pour vous ?

Je pourrais dire oui et non. Oui parce que la nature a horreur du vide,habitués à la traditonnelle compétiton FIFVE annuelle, la formule locale nous épargne donc de ce vide et non, car fraichement sortis du désastre créé par la pandémie, la peur est encore très présente, vouloir se protéger en restant chez soi peut être normal.



Au quotidien, en tant qu’amoureux du ballon rond, comment s’est passée la pratique du sport en pleine pandémie ?

Il aurait fallu être un extra terrestre pour aller contre les décisionsgouvernementales qui étaient de nature à protéger les personnes. Vous comprenez, comme partout ailleurs, la pratique du football ait été interdite pendant cette période.



Enfin, croyez vous à une reprise normale des activités sportives dans un avenir proche ?

A mon avis, la reprise sera diffiile. La période de la pandémie a laissébeaucoup de marques. La confiance sera difficilement retrouvée pourtant il faut avancer et composer avec le covid-19. Chez nous, il a fallu mettre en place des dispositions drastiques pour créer le sentiment d’être en sécurité. Bien qu’acceptées, nous restons fragiles à la moindre alerte.



A l’heure actuelle, est ce que tout est fin prêt au niveau de votre pôle pour en faire un évènement remarquable ?

En dehors du frein lié aux mesures préventives contre la contamination, nous avons beaucoup avancé et 99% des tâches du projet sont achevées. Il nous restera juste l’implémentation.



Auriez-vous un mot à l’endroit des responsables pour le bon fonctionnement du tournoi ?

Dans une situation comme celle que nous vivons, nous pouvons justeespérer que les responsables donnent le meilleur d’eux pour l’organisation qu’ils auront les charges respectives.Une grande ambitions pourrait malheureusement souffrir descontraintes qu’ils auraient beaucoup de diffcultés à surmonter. La modestie serait le meilleur conseil pour mes homologues.



Votre mot de fin ?

Très belle initiative de la FIFVE. Nous espérons être à la hauteur de cette réception qui aura une signification double : l’amour pour le football et l’hommage à notre frère et ami Emmanuel Ekéké, que le COVID-19 nous a tragiquement enlevé. Nous remercions infiniment le Président Fred Siéwé et le bureau exécutif de la FIFVE d’avoir accepté d’associer cet hommage à la solidarité sportive qui sera éprouvée sur plusieurs stades européens.

C’est également l’occasion pour moi de remercier toutes les personnes qui ont adressé ou soutenu mon association dans l’épreuve que nous avons traversée. Toutes nos pensées à tous ceux qui ont perdu un être cher et courage/remerciements à ceux qui sont restés des héros par ces temps. Merci à toutes les associations adhérents, pour leurs contributions à la construction de la FIFVE. Sa réussite dépendra de ces derniers. Je vous souhaite un excellent « weekend FIFVE 2.0