FRANCE :: L'ARTISTE IVOIRIEN MEIWAY S'ADRESSE A Mr LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE :: FRANCE

Excellence Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire... Monsieur Alassane Ouattara.

Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature à un 3e mandat aux prochaines élections présidentielles contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple Ivoirien.

Toute ma vie d'Artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour la cause du peuple, j'ai milité pour les plus faibles... J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays...par conséquent, mon intervention s'impose car l'heure est grave.

Monsieur le Président on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur... On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées.

En succombant à la tentation et à l'éternité politiques, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyions éloigné à jamais.

Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays...?

Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des Chefs d'état africains obsédés par le pouvoir...?

Mr le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non pour le vôtre.

S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors Mr le Président échoué...

et il faut le reconnaître en renonçant à ce 3ème mandat qui sera le mandat de trop;

car le peuple Ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect.

En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie Monsieur le Président de retenir, que je sais prévenir... je ne sais pas guérir.

Je vous remercie.

MEIWAY